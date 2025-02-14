Trabzonspor, Beşiktaş için İstanbul'a Geliyor; 23 Kişilik Kadro Belli Oldu
Trabzonspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlamasının ardından müsabakanın oynanacağı İstanbul’a doğru hareket etti.
Trabzonspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında karşı karşıya geleceği Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş liderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması yaptıktan sonra saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla İstanbul’a doğru yola çıktı.
KADRODA 4 EKSİK
Öte yandan Trabzonspor’da 4 isim Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Onuralp Çevikkan, Denis Draguş, Serdar Saatçi ile kadro dışı bırakılan Denswil Beşiktaş maçı kadrosunda yer alamayacak.
TRABZONSPOR'UN 23 KİŞİLİK KADROSU
Trabzonspor’un 23 kişiden oluşan Beşiktaş maçı kafilesinde şu isimler bulunuyor:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, John Lundstram, Ozan Tufan, Tim Jabol Folcarelli, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Edin Vişça, Anthony Nwakaeme, Enis Destan, Simon Banza. Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan
BEŞ OYUNCU SINIRDA
Trabzonspor’da 5 futbolcu, Beşiktaş karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bordo-mavililerde, Mustafa Eskihellaç, Simon Banza, Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, yarın oynanacak maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek 25’inci haftada Gaziantep FK ile oynanacak maçta oynayamayacak.
Kaynak: DHA