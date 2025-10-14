EuroLeague'de Çift Maç Haftası Yarın Başlıyor

EuroLeague'de çift maç haftası yarın başlıyor. Fenerbahçe Beko iki haftayı da İstanbul'da, Anadolu Efes ise bir maçını içeride bir maçını deplasmanda oynayacak.

EuroLeague'de Çift Maç Haftası Yarın Başlıyor
EuroLeague’de 4 ve 5. Hafta karşılaşmalarını kapsayacak çift maç haftası yarınki karşılaşmalarla başlıyor. Mücadeleler yarın başlayıp Cuma günü bitecek.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko iki haftayı da İstanbul'da, Anadolu Efes ise bir maçını içeride bir maçını deplasmanda oynayacak.

Yarın Dubai Basketbol'u konuk edecek Fenerbahçe Beko, 5. haftada ise Bayern Münih'i 16 Ekim Perşembe günü ağırlayacak. 4. haftayı Yunan temsilcisi Olympiakos deplasmanında geçirecek Anadolu Efes ise bir başka Yunan ekibi Panathinaikos'la 5. haftada İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Etiketler
EuroLeague
