Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... Süper Lig’de Kombine Fiyatları Belli Oldu! İşte Takım Takım Tribün Ücretleri

2025-2026 sezonu öncesi Süper Lig’de takımlar kombine kartlarını satışa çıkardı. Yeni sezon heyecanı yaklaşırken, kulüplerin belirlediği bilet fiyatları da ortaya çıktı. En düşük kombine Konyaspor'da 2 bin TL’den satışa sunulurken, en yüksek fiyat Fenerbahçe’nin ortadan saha gören tribünleri için tam 455 bin TL oldu. İşte takım takım kombine bilet fiyatları...

FENERBAHÇE’DEN REKOR FİYAT

Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon kombine fiyatlarında dudak uçuklatan artışa gitti. Maraton alt E blok ve Fenerium alt E blokta yer alan koltuklar için belirlenen 455 bin TL’lik fiyat, geçtiğimiz sezonun 325 bin TL’lik fiyatına göre 130 bin TL arttı. Öğrenci kombineleri 10 bin 750 TL’den, kale arkası tribünleri ise 20 bin 500 TL’den satılırken, diğer tribünlerde fiyatlar ise 33 bin TL ile 86 bin 800 TL arasında satılıyor.

EN UCUZ KOMBİNE ONLARDA

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Süper Lig’in en ucuz kombine kartı Konyaspor'un oldu. Kale arkası tribünler 2 bin TL’den satılırken, aile tribünü ve 65 yaş üstü taraftarlara ise 3 bin TL’lik özel fiyatlar sunuldu. Kulüp ayrıca geçen sezon kombine alan taraftarlarına yüzde 25 indirim uyguladı. Kombineler Türkiye Kupası maçlarını kapsamayacak.

GALATASARAY'DA YÜZDE 90 YENİLEME ORANI

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray’da taraftarların kombine ilgisi yine büyük oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz sezon kombinesi olan taraftarların yüzde 90’ından fazlasının biletlerini yenilediğini duyurdu. Kombine fiyatları 24 bin TL ile 180 bin TL arasında değişiyor.

BEŞİKTAŞ FİYATLARI GERİ ÇEKTİ

Siyah-beyazlılar, bu sezon VIP kombine fiyatlarında düşüşe gitti. Geçtiğimiz yıl 210-240 bin TL arasında değişen VIP kombineler bu sezon 115 bin TL’ye kadar çekildi. Diğer tribünlerde ise fiyatlar 19 bin TL’den başlıyor.

TRABZONSPOR'DA VIP KATEGORİLERİNE YOĞUN İLGİ

Karadeniz ekibi, yeni sezon için güney ve kuzey alt tribünlerini 6 bin TL’den satışa çıkardı. Diğer tribünlerde fiyatlar 9 bin TL ile 12 bin 500 TL arasında değişirken, VIP kategorilerde fiyatlar 35 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor.

RİZESPOR’DAN SÜRPRİZ FİYAT

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un ardından en yüksek kombine fiyatı Çaykur Rizespor’da oldu. Karadeniz temsilcisi, protokol tribünü için tam 80 bin TL istiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ VE KOCAELİSPOR'DAN İNDİRİMLİ KAMPANYA

Ligin yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, erken alan taraftarlara yüzde 50’ye varan indirim uyguladı. Kale arkası biletleri 4 bin TL’den, maraton 5 bin TL’den, kapalı tribün ise 6 bin TL’den satıldı. 1 Temmuz sonrası ise fiyatlar 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişti.

Kocaelispor ise sadık taraftarlarını unutmadı. Geçen sezon kombine alanlara yüzde 10 indirim yapılırken, bilet fiyatları 6 bin 250 TL ile 25 bin TL arasında oldu.

KOMBİNE SATMAYAN TAKIMLAR

Eyüpspor ve Fatih Karagümrük, yeni sezonda kombine satışına çıkmayan iki kulüp oldu. Diğer 16 takım ise kombine biletlerle sezonluk iç saha maçları için hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: AA