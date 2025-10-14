Sadettin Saran Gözünün Yaşına Bakmamıştı: Yıldız İsim Beşiktaş’a İmzayı Atıyor! Sergen Yalçın Onayı Verdi

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kadro dışı kalan İrfan Can için Beşiktaş’ın harekete geçtiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların ara transferde milli yıldıza imzayı attırması bekleniyor. İşte İrfan Can Kahveci transferinin detayları…

Süper Lig devi Fenerbahçe’de milli oyuncular Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakıldı. Alınan karar sonrası sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ’TAN İRFAN CAN KAHVECİ SÜRPRİZİ

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş’ın kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci için harekete geçtiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde milli yıldıza imza attırması bekleniyor.

ARA DÖNEMDE İMZA ATMASI BEKLENİYOR! SERGEN YALÇIN ONAYI VERDİ

Siyah-beyazlıların, İrfan Can Kahveci’nin mevcut durumunu değerlendirdiği ve ocak ayında resmi teklifin yapılabileceği aktarıldı. Sergen Yalçın’ın ise bu transfere onay verdiği öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan İrfan Can Kahveci’nin, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor. İrfan Can Kahveci'nin adı, geçtiğimiz transfer döneminde de Beşiktaş ile anılmıştı.

