Kadro Dışı Bırakılan Cenk Tosun Kolları Sıvadı!

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun bireysel antrenmanlara başladı. Sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci de 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kadro Dışı Bırakılan Cenk Tosun Kolları Sıvadı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Samsunspor maçında çıkan tartışmadan dolayı Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bırakmıştı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, bu kararın ardından Cenk Tosun, bireysel antrenmanlarını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde sürdürmeye başladı. Deneyimli futbolcunun, teknik heyetin vereceği yeni karar doğrultusunda takıma yeniden dahil edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan İrfan Can Kahveci’nin de ilerleyen günlerde bireysel çalışmalara katılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre Fenerbahçe, kadro dışı kararını Samsunspor deplasmanında yaşanan bir tartışma nedeniyle aldı. Süper Lig’in 8. haftasında 1-1 biten karşılaşmanın ardından, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci’nin takım arkadaşı Archie Brown ile kavga ettikleri ileri sürüldü. Bu olayın ardından yönetim, 'disiplin ve takım içi huzur' gerekçesiyle 2 futbolcuyu geçici olarak kadro dışı bıraktı.

Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Sadettin Saran Okları Onlara Çevirdi: Takıma Veda EdiyorlarFenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Sadettin Saran Okları Onlara Çevirdi: Takıma Veda EdiyorlarSpor

Sadettin Saran Bile Başa Çıkamamış! Fenerbahçe’de Hangi Yıldız İsimlerin Yumruk Yumruğa Kavga Ettiğini AçıkladıSadettin Saran Bile Başa Çıkamamış! Fenerbahçe’de Hangi Yıldız İsimlerin Yumruk Yumruğa Kavga Ettiğini AçıkladıSpor

İrfan Can Kahveci Kahreden Haberi Hastanede Aldı! Hayatının En Büyük Şokunu Yaşadıİrfan Can Kahveci Kahreden Haberi Hastanede Aldı! Hayatının En Büyük Şokunu YaşadıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cenk Tosun İrfan Can Kahveci Fenerbahçe
Arkadaşı Ağızından Yanlışlıkla Kaçırdı! Beşiktaş’tan Ayrılan Solskjaer'in Yeni Takımı Belli Oldu
Solskjaer'in Yeni Takımı Belli Oldu
Sadettin Saran Gözünün Yaşına Bakmamıştı: Yıldız İsim Beşiktaş’a İmzayı Atıyor! Sergen Yalçın Onayı Verdi
Yıldız İsim Beşiktaş’a İmzayı Atıyor! Onay Çıktı
Galatasaray'da 'Başakşehir' Hazırlığı Sürüyor
Galatasaray'da 'Başakşehir' Hazırlığı Sürüyor
ÇOK OKUNANLAR
‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerine Tepkiler Peş Peşe Geldi ‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerin
Adli Tıp 'Kati' Raporu Çıktı: Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
Eşinin Gizli Hesabını Açınca Gerçek Ortaya Çıktı, Hemen İhbar Etti! 400’den Fazla Mağdur Tespit Edildi Eşinin Gizli Hesabını Açınca Gerçek Ortaya Çıktı, Hemen İhbar Etti! 400’den Fazla Mağdur Var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor: 1 Ocak 2026 Tarihi İtibariyle Devrede Milyonlarca Hane Dikkat! 1 Ocak 2026’dan İtibaren Devrede