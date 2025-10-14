Kadro Dışı Bırakılan Cenk Tosun Kolları Sıvadı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Samsunspor maçında çıkan tartışmadan dolayı Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bırakmıştı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, bu kararın ardından Cenk Tosun, bireysel antrenmanlarını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde sürdürmeye başladı. Deneyimli futbolcunun, teknik heyetin vereceği yeni karar doğrultusunda takıma yeniden dahil edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan İrfan Can Kahveci’nin de ilerleyen günlerde bireysel çalışmalara katılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre Fenerbahçe, kadro dışı kararını Samsunspor deplasmanında yaşanan bir tartışma nedeniyle aldı. Süper Lig’in 8. haftasında 1-1 biten karşılaşmanın ardından, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci’nin takım arkadaşı Archie Brown ile kavga ettikleri ileri sürüldü. Bu olayın ardından yönetim, 'disiplin ve takım içi huzur' gerekçesiyle 2 futbolcuyu geçici olarak kadro dışı bıraktı.





Kaynak: Haber Merkezi