Galatasaray'da 'Başakşehir' Hazırlığı Sürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada topla ısınma ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, bire bir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

