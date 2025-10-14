Arkadaşı Ağızından Yanlışlıkla Kaçırdı! Beşiktaş’tan Ayrılan Solskjaer'in Yeni Takımı Belli Oldu

Beşiktaş’ta beklentinin altında kalan ve ayrılan Ole Gunnar Solskjaer'in yeni adresi belli oldu. Manchester United'dan takım arkadaşı Paul Scholes, Solskjaer'in muhtemel yeni takımını ağzından kaçırdı. Bakın Beşiktaş’tan sonra yeni adresi neresi oluyor…

Arkadaşı Ağızından Yanlışlıkla Kaçırdı! Beşiktaş’tan Ayrılan Solskjaer'in Yeni Takımı Belli Oldu
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Ole Gunnar Solskjaer'in yeni adresini duyurdular.

YENİ TAKIMINI AĞIZINDAN KAÇIRDI

İngiliz futbol efsanesi Paul Scholes, Norveçli teknik adamın yeni adresini ağızından kaçırdı. Paul Scholes, eski takım arkadaşı Nicky Butt ile sohbet ettiği sırada, "Geçen gece biriyle birlikteydim ve bana Londra'da Rangers yetkilileriyle görüşeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

GÖZLER GELECEK OLAN RESMİ AÇIKLAMAYA ÇEVRİLDİ

Bu tahmin sonrası şaşkınlık geçiren Scholes, "Yorum yok" dedi ve gülümsedi. Daha sonra "Avuçlarım terlemeye başladı" ifadesi, Solskjaer ile ilgil ortaya atılan iddiaları güçlendirdi.

Bu açıklamanın ardından, Ole Gunnar Solskjaer’in İskoçya’nın köklü kulüplerinden Rangers ile teknik direktörlük konusunda yeniden görüşme yaptığı iddiaları gündeme taşındı.

