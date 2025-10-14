Arkadaşı Ağızından Yanlışlıkla Kaçırdı! Beşiktaş’tan Ayrılan Solskjaer'in Yeni Takımı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Ole Gunnar Solskjaer'in yeni adresini duyurdular.

YENİ TAKIMINI AĞIZINDAN KAÇIRDI

İngiliz futbol efsanesi Paul Scholes, Norveçli teknik adamın yeni adresini ağızından kaçırdı. Paul Scholes, eski takım arkadaşı Nicky Butt ile sohbet ettiği sırada, "Geçen gece biriyle birlikteydim ve bana Londra'da Rangers yetkilileriyle görüşeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

GÖZLER GELECEK OLAN RESMİ AÇIKLAMAYA ÇEVRİLDİ

Bu tahmin sonrası şaşkınlık geçiren Scholes, "Yorum yok" dedi ve gülümsedi. Daha sonra "Avuçlarım terlemeye başladı" ifadesi, Solskjaer ile ilgil ortaya atılan iddiaları güçlendirdi.

Bu açıklamanın ardından, Ole Gunnar Solskjaer’in İskoçya’nın köklü kulüplerinden Rangers ile teknik direktörlük konusunda yeniden görüşme yaptığı iddiaları gündeme taşındı.

Kaynak: Haber Merkezi