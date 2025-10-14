Fenerbahçe Beko Dubai Basketbol'u Konuk Edecek

Fenerbahçe Beko, yarın EuroLeague'de Dubai Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko Dubai Basketbol'u Konuk Edecek
Fenerbahçe Beko EuroLeague’in 4. Haftasında ligin yeni ekibi Dubai Basketbol’u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Sezona 96-77'lik Paris Basketbol galibiyetiyle başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, ardından çıktığı 2 maçta önce Zalgiris Kaunas'a deplasmanda 84-81, ardından iç sahada Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu.

Dubai Basketbol da sarı-lacivertlerle benzer bir performans sergiledi. Sezonun ilk maçında sahasında Partizan'ı 89-76 yenen Dubai Basketbol, ardından çıktığı 2 deplasman maçında önce AS Monaco'ya 103-81, ardından Olympiakos'a 86-67 kaybetti.

Geçen sezon Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk yaşayan milli basketbol Sertaç Şanlı'yı kadrosuna katan Dubai ekibi, Dzanan Musa transferiyle de dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

