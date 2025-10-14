Futbol Dünyası Bu Transferi Konuşuyor! Arda Güler ile Kenan Yıldız Takım Arkadaşı mı Oluyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk milli futbolcu Arda Güler'in top koşturduğu La Liga devi Real Madrid'in şimdi de bir başka milli oyuncuyu gözüne kestirdiği söyleniyor. İspanyol basını, Juventus forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenan Yıldız'ın, dev kulübün radarına girdiğini yazdı. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central, eflatun-beyazlıların Kenan'ı kadroya katmak istediğini aktardı.

REAL MADRİD PLANI HAZIRLADI

Haberde, Real Madrid'in 22 Ekim Çarşamba akşamı Juventus ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Kenan Yıldız'ı canlı olarak takip edeceği ve gelecek yaz bu transfer için harekete geçeceği ifade edildi. Real Madrid'in, takımdan ayrılması beklenen Vinicius Junior'ın yerine Kenan'ı kadroya katmayı düşündüğü bildirildi.

Kenan Yıldız

JUVENTUS SICAK BAKMIYOR

Arda Güler'in de Kenan için olumlu referans verdiği ancak Juventus'un Kenan'ı satmaya sıcak bakmadığı vurgulandı.

Bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 5 gol atıp 6 da asist yapan Kenan Yıldız'ın Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar sürerken, güncel piyasa değeri de 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

