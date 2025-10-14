Futbol Dünyası Bu Transferi Konuşuyor! Arda Güler ile Kenan Yıldız Takım Arkadaşı mı Oluyor?

A Milli Takım ve Juventus'un 20 yaşındaki yıldız oyuncusu Kenan Yıldız'a Real Madrid talip oldu. Ayrılması beklenen Vinicius Junior'ın yerine Kenan'ı düşünen İspanyol devi, gelecek hafta oynanacak Real Madrid-Juventus maçında Kenan'ı yakın takibe alacak.

Futbol Dünyası Bu Transferi Konuşuyor! Arda Güler ile Kenan Yıldız Takım Arkadaşı mı Oluyor?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk milli futbolcu Arda Güler'in top koşturduğu La Liga devi Real Madrid'in şimdi de bir başka milli oyuncuyu gözüne kestirdiği söyleniyor. İspanyol basını, Juventus forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenan Yıldız'ın, dev kulübün radarına girdiğini yazdı. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central, eflatun-beyazlıların Kenan'ı kadroya katmak istediğini aktardı.

REAL MADRİD PLANI HAZIRLADI

Haberde, Real Madrid'in 22 Ekim Çarşamba akşamı Juventus ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Kenan Yıldız'ı canlı olarak takip edeceği ve gelecek yaz bu transfer için harekete geçeceği ifade edildi. Real Madrid'in, takımdan ayrılması beklenen Vinicius Junior'ın yerine Kenan'ı kadroya katmayı düşündüğü bildirildi.

Futbol Dünyası Bu Transferi Konuşuyor! Arda Güler ile Kenan Yıldız Takım Arkadaşı mı Oluyor? - Resim : 1
Kenan Yıldız

JUVENTUS SICAK BAKMIYOR

Arda Güler'in de Kenan için olumlu referans verdiği ancak Juventus'un Kenan'ı satmaya sıcak bakmadığı vurgulandı.

Bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 5 gol atıp 6 da asist yapan Kenan Yıldız'ın Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar sürerken, güncel piyasa değeri de 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

Tedesco Sadettin Saran’a ‘Alın’ Talimatını Verdi! 22 Milyon Euroluk Yıldız Orta Saha Fenerbahçe’ye İmzayı Atıyor: İşte Geliş TarihiTedesco Sadettin Saran’a ‘Alın’ Talimatını Verdi! 22 Milyon Euroluk Yıldız Orta Saha Fenerbahçe’ye İmzayı Atıyor: İşte Geliş TarihiSpor
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... Borsa'da En Çok Kazandıran Takım Belli Oldu! İşte Paranın ŞampiyonuFenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... Borsa'da En Çok Kazandıran Takım Belli Oldu! İşte Paranın ŞampiyonuSpor
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Sadettin Saran Okları Onlara Çevirdi: Takıma Veda EdiyorlarFenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Sadettin Saran Okları Onlara Çevirdi: Takıma Veda EdiyorlarSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Arda Güler Kenan Yıldız
Dar Boğazdan Çıkamadılar! Dev Fabrikalar Üretimi Kesti: 350 Bin Çalışan Diken Üstünde Dev Fabrikalar Üretimi Durdurdu
Amedspor'dan 'Rojin' Adımı! Yeşil Sahalardan 'Adalet' Çağrısı Amedspor'dan 'Rojin' Adımı
Araplar Barış Alper’den Sonra Gözü Ona Dikti! Icardi Galatasaray’dan Ayrılıyor Mu? Astronomik Teklif Ortaya Çıktı Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Teklif Ortaya Çıktı
Galatasaray Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Okan Buruk 2000’li Yıldızı Kaptı Getiriyor: 159 Maçta 40 Gol 42 Asist… Cimbom'dan 10 Numara Bombası! Onay Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerine Tepkiler Peş Peşe Geldi ‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor
Adli Tıp 'Kati' Raporu Çıktı: Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı