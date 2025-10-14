Anadolu Efes, Olympiakos ile Karşılaşacak

Anadolu Efes, EuroLeague'in 4. haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Anadolu Efes, Olympiakos ile Karşılaşacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

EuroLeague’in 4. Haftasında Anadolu Efes, yarın Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.

Anadolu Efes, ilk haftada İsrail'in Maccabi Rapyd takımını 85-78 yenerek EuroLeague'e galibiyetle başladı. Lacivert-beyazlılar, sonraki iki maçta İsrail temsilcisi Hapoel IBI'ye 87-81 ve Sırbistan ekibi Partizan'a 93-87 yenildi.

Olympiakos ise ligde 2 galibiyet, bir mağlubiyet yaşadı. İspanya'nın Baskonia takımını 102-96 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Basketbol'u 86-67 yenen Olympiakos, bir diğer İspanya temsilcisi Real Madrid'e 89-77 mağlup oldu.

İlk 3 hafta sonunda Olympiakos 4'üncü, Anadolu Efes 14'üncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Olympiakos Anadolu Efes
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor: 1 Ocak 2026 Tarihi İtibariyle Devrede Milyonlarca Hane Dikkat! 1 Ocak 2026’dan İtibaren Devrede
Fenerbahçe Beko Dubai Basketbol'u Konuk Edecek Fenerbahçe Beko Dubai Basketbol'u Konuk Edecek
Futbol Dünyası Bu Transferi Konuşuyor! Arda Güler ile Kenan Yıldız Takım Arkadaşı mı Oluyor? Futbol Dünyası Bu Transferi Konuşuyor! Arda Güler ile Kenan Yıldız Takım Arkadaşı mı Oluyor?
Galatasaray Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Okan Buruk 2000’li Yıldızı Kaptı Getiriyor: 159 Maçta 40 Gol 42 Asist… Cimbom'dan 10 Numara Bombası! Onay Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Adli Tıp 'Kati' Raporu Çıktı: Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerine Tepkiler Peş Peşe Geldi ‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerin
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı