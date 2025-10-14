Anadolu Efes, Olympiakos ile Karşılaşacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

EuroLeague’in 4. Haftasında Anadolu Efes, yarın Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.

Anadolu Efes, ilk haftada İsrail'in Maccabi Rapyd takımını 85-78 yenerek EuroLeague'e galibiyetle başladı. Lacivert-beyazlılar, sonraki iki maçta İsrail temsilcisi Hapoel IBI'ye 87-81 ve Sırbistan ekibi Partizan'a 93-87 yenildi.

Olympiakos ise ligde 2 galibiyet, bir mağlubiyet yaşadı. İspanya'nın Baskonia takımını 102-96 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Basketbol'u 86-67 yenen Olympiakos, bir diğer İspanya temsilcisi Real Madrid'e 89-77 mağlup oldu.

İlk 3 hafta sonunda Olympiakos 4'üncü, Anadolu Efes 14'üncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA