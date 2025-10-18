Tedesco'dan Kritik 'Kerem Aktürkoğlu' Kararı! Fenerbahçe'de Sistem Değişiyor

Fenerbahçe'de Tedesco, milli ara dönüşü bir sistem değişikliğine gidiyor. İtalyan teknik adam yarınki Fatih Karagümrük maçında Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri ile ilgili kritik bir karar aldı.

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, milli ara dönüşü ilk maçında 3 puanı cebine atmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, lige verilen arada sistemi üzerine detaylı bir şekilde çalıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Tedesco tıpkı Vinceo Montella'nın A Milli Takım'da yaptığı gibi Kerem Aktürkoğlu'nu ileri uçta kullanmaya karar verdi. En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan İtalyan teknik adam, Faslı golcüyü de kulübeye çekecek.

JHON DURAN'DA SON DURUM

Tedesco'nun Kerem'in ileri uca geçmesiyle sol kanatta açılacak boşluğa ise Dorgeles Nene'yi monte edeceği öne sürüldü. Diğer yandan Fenerbahçe'de ağrıları azalmaya başlayan Jhon Duran'ın Karagümrük maçında da kadroda olmayacağı, takıma dönüşünün kademeli olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

