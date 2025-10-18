Resmen Açıklandı: Fenerbahçe'nin Borcu Dudak Uçuklattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kritik Ekim Ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Sarı-Lacivertli camianın önemli isimlerini Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya getirdi.

Kulübün geleceği ve gündem konularının ele alınacağı bu önemli toplantıya, camianın mevcut ve eski başkanları tam kadro katılım sağladı. Toplantıda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu hazır bulunurken, Sarı-Lacivertli kulübün eski başkanları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın da yer alması dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin borcu, 31 Ağustos 2025 itibarıyla 395 milyon Euro olarak açıklandı.

