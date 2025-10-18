Eczacıbaşı Dynavit, Ankara Deplasmanında

Sultanlar Ligi’nin güçlü takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, 2. haftada deplasmanda İlbank ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Eczacıbaşı Dynavit, Ankara Deplasmanında
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 2. haftasında deplasmanda İlbank ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

İlbank - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması bugün (18 Ekim Cumartesi günü(, saat 15.00’de TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ve Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

