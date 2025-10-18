Eczacıbaşı Dynavit, Ankara Deplasmanında
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 2. haftasında deplasmanda İlbank ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.
İlbank - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması bugün (18 Ekim Cumartesi günü(, saat 15.00’de TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak.
Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ve Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.
