A Milli Takım'ın Yıldız Futbolcusu Ferdi Kadıoğlu Baba Oldu! Kızına Bakın Hangi İsmi Verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu. Kadıoğlu ve nişanlısı Sera Vrij, kızlarının doğumunu sosyal medya hesaplarından duyurdu. Çiftin minik kızlarına verdikleri isim ise büyük beğeni topladı: Felicia Sofia.

SOSYAL MEDYADA TEBRİK YAĞDI

Ferdi Kadıoğlu, paylaşımında ailesiyle çekilen bir fotoğrafa yer verirken, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. Takım arkadaşları, futbol camiası ve hayranları da başarılı futbolcunun mutluluğunu paylaştı.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, nişanlısı Sera Vrij ile birlikte ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

“FERDİ KADIOĞLU EVLİ Mİ?” SORUSU GÜNDEM OLDU

Ferdi Kadıoğlu’nun baba olduğunu açıklamasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu “Ferdi Kadıoğlu evli mi?” sorusu oldu. Milli futbolcu, geçtiğimiz 23 Mart’ta Hollandalı güzellik uzmanı sevgilisi Sera Vrij’e evlenme teklifi etmişti. Çiftin henüz resmi nikah kıymadığı, ancak uzun süredir nişanlı oldukları biliniyor.

