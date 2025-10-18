UEFA Onayladı, Futbolcular Protestoya Başladı: La Liga'da Yeni Kriz!

İspanya'da Real Oviedo ile Espanyol'un karşılaştığı maç tarihi bir protestoya sahne oldu. UEFA'nın, İspanya La Liga'da Villarreal-Barcelona ve İtalya Serie A'da Milan-Como maçlarının ülke dışında oynanmasına yönelik verdiği onayın ardından futbolcular maçın ilk 20 saniyesinde topa dokunmadı. O anlar La Liga rejisi tarafından sansürlendi.

Avrupa futbolunda büyük bir ticari adım olarak görülen ancak taraftarların ve futbolcuların tepkisini çeken bir gelişme, yeni bir krizi beraberinde getirdi. UEFA'nın, İspanya La Liga'da Villarreal-Barcelona ve İtalya Serie A'da Milan-Como maçlarının ülke dışında oynanmasına yönelik verdiği onay, İspanyol futbolcuları harekete geçirdi.

La Liga'da 9. haftanın açılış maçında karşı karşıya gelen Real Oviedo ve Espanyol takımları, İspanyol Futbolcular Birliği önderliğinde tarihi bir protesto eylemi gerçekleştirdi. Maçın başlama düdüğünün hemen ardından, her iki takımın oyuncuları da tam 20 saniye boyunca topa dokunmayı reddetti.

Bu sembolik eylem, La Liga yönetiminin Barcelona-Villarreal karşılaşmasını ABD'nin Miami kentinde oynatma kararına karşı gösterilen ilk somut tepki oldu. Futbolcular, lig maçlarının kendi sahalarından uluslararası pazarlara taşınmasına ve yerel taraftarların mağdur edilmesine karşı duruş sergilediler.

Protestonun dikkat çekici bir diğer yönü ise La Liga'nın yayın tutumu oldu. 20 saniyelik hareketsizlik anı, La Liga rejisi tarafından televizyon yayınında kasıtlı olarak gösterilmezken, bu durum stadyumdaki taraftarlar tarafından dahi fark edildi. Reji, protesto süresince stadyumun dışından çekimler yaparak yaşananları gizlemeye çalıştı.

