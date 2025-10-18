Potada Dev Derbi: Galatasaray ile Fenerbahçe Karşı Karşıya

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray Ekmas, yarın saat 18.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. Sezonun ilk büyük derbisinde iki ekip de galibiyet için sahaya çıkacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde heyecan dorukta! Galatasaray Ekmas, yarın (19 Ekim 2025) saat 18.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda ezeli rakibi Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Sezonun ilk büyük derbisi, basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

Ligde geride kalan haftalarda Galatasaray Ekmas, oynadığı maçlarda istikrarlı bir performans sergilerken, Fenerbahçe Beko da güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Her iki takım da bu kritik karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Fenerbahçe
