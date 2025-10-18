Galatasaray’da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray Spor Kulübü’nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu’nda gerçekleştiriliyor. 11 Ekim 2025’te planlanan ancak çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen oturum, bugün (18 Ekim 2025) saat 10.00’da başladı. Dursun Özbek başkanlığındaki mevcut yönetim kurulu üyeleri ile kulübün genel kurul üyeleri yoğun katılım sağladı. Toplantının açılışında divan başkanlığına Eşref Alaçayır oybirliğiyle seçildi.

DENETİM KURULU RAPORU OKUNACAK

Oturumda, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan faaliyet raporu yönetim kurulu tarafından sunuldu. Ardından denetim kurulu raporu okunacak. Genel kurul üyeleri, raporlar üzerine görüşlerini dile getirdikten sonra yönetim kurulu ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylamasına gidilecek. Toplantının, kulübün mali ve idari yapısını değerlendirme açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

