Galatasaray’da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Başladı

Galatasaray Spor Kulübü’nün yıllık olağan genel kurul toplantısı Haliç Kongre Merkezi’nde start aldı. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu ve üyelerin katıldığı oturumda divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi. Toplantıda 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemine ait raporlar sunulacak, yönetim ve denetim kurulları için ibra oylaması gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme:
Galatasaray’da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray Spor Kulübü’nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu’nda gerçekleştiriliyor. 11 Ekim 2025’te planlanan ancak çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen oturum, bugün (18 Ekim 2025) saat 10.00’da başladı. Dursun Özbek başkanlığındaki mevcut yönetim kurulu üyeleri ile kulübün genel kurul üyeleri yoğun katılım sağladı. Toplantının açılışında divan başkanlığına Eşref Alaçayır oybirliğiyle seçildi.

DENETİM KURULU RAPORU OKUNACAK

Oturumda, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan faaliyet raporu yönetim kurulu tarafından sunuldu. Ardından denetim kurulu raporu okunacak. Genel kurul üyeleri, raporlar üzerine görüşlerini dile getirdikten sonra yönetim kurulu ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylamasına gidilecek. Toplantının, kulübün mali ve idari yapısını değerlendirme açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş’ta Divan Başkanlık Seçimi Yarın: Beş Aday YarışacakBeşiktaş’ta Divan Başkanlık Seçimi Yarın: Beş Aday YarışacakSpor

Potada Dev Derbi: Galatasaray ile Fenerbahçe Karşı KarşıyaPotada Dev Derbi: Galatasaray ile Fenerbahçe Karşı KarşıyaSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Karadeniz Derbisinde Fırtına Kopacak! Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı
Beşiktaş’ta Divan Başkanlık Seçimi Yarın: Beş Aday Yarışacak Beşiktaş’ta Divan Başkanlık Seçimi Yarın
90’ların Star İsmiydi: Zaman Ona Da Acımamış! Bendeniz’in Son Hali Sevenlerini Kahretti 90’ların Starıydı! Son Hali Sevenlerini Kahretti
Potada Dev Derbi: Galatasaray ile Fenerbahçe Karşı Karşıya Potada Dev Derbi! Ezeli Rakipler Karşı Karşıya
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi: Kim Nasıl Tepki Verdi Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi!
Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi
Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi