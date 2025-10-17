Fenerbahçe’de Samsun Maçı Sonrası Ortalık Karıştı! Soyunda Odasında Yumruklar Konuşacaktı… Kavganın Neden Çıktığını Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakıldı. Taraftar bunun nedenini merak ederken gerçek ortaya çıktı.

GERÇEĞİ AÇIKLADI: ‘BIRAKSALARDI GIRTLAK GIRTLAĞA GİRECEKLERDİ’

Samsunspor maçında Cenk Tosun’un oyuna giremediği için sinirlenerek formasını yere attığı belirtilirken İrfan Can Kahveci’nin ise Archie Brown ile kavga ettiği biliniyor. Çıkan kavga hakkında detaylı bilgiler aktaran Sercan Hamzaoğlu, “İrfan Can Kahveci Archie Brown'a bir şey söylüyor. Archie de hadi lan ile başlayan bir şey diyor. Daha sonra 2 kişi araya giriyor. Bırakmasalar gırtlak gırtlağa girerlerdi ama hiç temas olmadı.” yorumunda bulundu.

Soyunma odasında birbirlerine girdiler.

SADETTİN SARAN’DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise kadro dışı kararları için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kadro dışının detaylarını açıklamayacağım. Kol kırılır, yen içinde kalır. Fenerbahçe'nin menfaati için böyle bir karar aldık. Kadro dışı haberlerinin %37'si doğru! Yabancıların kadro dışı kalması gündemde yoktu. Samsunspor maçı ile ilgili Samandıra'da ne yaşandıysa, bunları dışarıda konuşmayacağım. Gereken neyse yaptık ve mesaj verdik. Birlik ve beraberlik için... Kadro dışı kalan futbolcularımızın biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğiz. Kimse ile kötü ayrılmak istemiyoruz. Ben, onları seviyorum. Onları cezalandırmak gibi bir düşüncemiz yok. Bu arkadaşlar şu ana kadar iyi duruyor, onlarla konuşacağız. Ben de bir babayım. Bu arkadaşların topluma rol model olma durumu var. Onlar böyle olduğu sürece, biz onlara gerekli desteği vereceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi