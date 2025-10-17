Karadeniz Derbisinde Fırtına Kopacak! Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı

Süper Lig’de bu hafta Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Karadeniz derbisi öncesi Rize’den Trabzonsporlu taraftarlar için alınan yasak kararı Trabzon’u ayağa kaldırdı. Taraftarlar isyan ediyor.

Süper Lig'de 9. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor yarın karşı karşıya gelecek. Karadeniz derbisinde kazanacak tarafın kim olacağı merakla beklenirken Rizespor tarafından alınan yasak kararı Trabzon kentini ayağa kaldırdı.

53 TL’DEN SATILACAĞI BİLDİRİLMİŞTİ

Maç öncesi Çaykur Rizespor Kulübü, Trabzonsporlu taraftarlar için bilet fiyatlarını “Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’un deplasman karşılaşmamızda bilet fiyatlarını 61 TL. olarak belirlemesine karşılık, Çaykur Rizespor Kulübümüz de aynı hassasiyetle yaklaşarak misafir takım bilet fiyatlarını 53 TL belirlemiştir” şeklinde açıklanmıştı.

RİZE’DEN TRABZONSPOR’U AYAĞA KALDIRAN YASAK KARARI

Ancak gelen son dakika bilgisi ise bölgeyi ayağa kaldırdı. Rize İl Spor Güvenlik Kurulu maç öncesi deplasman seyircisi yasağı kararı aldı. Buda Trabzonsporlu taraftarların maçı statta izlemeyeceği anlamına geliyor.

VİRA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklama sonrası Trabzonspor’un köklü taraftar grubu Vira, şu açıklamayı yaptı:

“Bu hafta oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması için gerekli planlamaları yaparak deplasman tribününde yerimizi almak üzere hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Ancak bu akşam gelen bilgilere göre ‘deplasman yasağı getirilmesi’ yönündeki iddialar, hem sporun birleştirici ruhuna hem de adil rekabet anlayışına açıkça zarar vermektedir. Deplasman yasağı, sadece bir maçtan alınacak keyfi bir karar değil, sporun ruhuna vurulan bir darbedir. Futbolun sahada kalması gerektiğine inanıyoruz. Taraftar, bu oyunun en önemli paydaşıdır. Bu sebeple olası bir deplasman yasağının gündeme dahi alınmaması ve Trabzonspor taraftarlarının stadyumda yerini almasına imkân tanınması için tüm yetkili mercileri sağduyuya davet ediyoruz.”

