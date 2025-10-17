Tedesco’dan Karagümrük Maçı Öncesi Sürpriz Karar: Yıldız İsim Forma Giyemeyecek

Süper Lig devi Fenerbahçe’de Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde hedef 3 puan olurken teknik direktör Tedesco’dan sürpriz bir hamle geldi. Kanarya’da Ederson’un forma giyemeyeceği belirtilirken Tedesco'nun kararıyla kaleye Tarık Çetin geçecek.

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. 19 Ekim Pazar günü oynanacak kritik karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco ise mücadele öncesi sürpriz bir kadro kararına imza attı.

MÜCADELEDE ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

TFF’nin kararıyla mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Samet Çavuş üstlenecek

EDERSON KADRODA YOK

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, Ederson’u oynatmama kararı aldı. TRT Spor’da yer alan habere göre; tedavisi devam eden Ederson, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Tedesco’dan Karagümrük Maçı Öncesi Sürpriz Karar: Yıldız İsim Forma Giyemeyecek - Resim : 1
Ederson, Karagümrük maçında yok

TEDESCO’DAN SÜRPRİZ KADRO KARARI

Brezilyalı kalecinin yerine karşılaşmada Tarık Çetin’in forma giymesi bekleniyor.

Tedesco’dan Karagümrük Maçı Öncesi Sürpriz Karar: Yıldız İsim Forma Giyemeyecek - Resim : 2

Çetin, İrfan Can Eğribayat’ın da yokluğu nedeniyle Samsunspor maçında kaleye geçmişti.

Kaynak: TRT Spor

