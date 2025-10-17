A Milli Takım, FIFA Sıralamasında Sıçradı

A Milli Futbol Takımı, FIFA ekim ayı dünya sıralamasında 1570 puanla 1 basamak yükselerek 26. sırada yer aldı.

Son Güncelleme:
A Milli Takım, FIFA Sıralamasında Sıçradı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Futbol Takımı, FIFA ekim ayı dünya sıralamasında yükseldi. FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ekim ayı dünya sıralamasında A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan'ı mağlup ederek 1570 puanla 1 basamak yükseldi ve 26. sıraya çıktı.

Bu ay zirvede yine İspanya yer alırken, Arjantin 2. sıraya yükseldi, Fransa ise 3. basamağa geriledi. Almanya da 2 basamak çıkarak 10. sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralamasının, 21 Kasım 2025 tarihinde açıklanacağı ifade edildi.

A Milli Takım, FIFA Sıralamasında Sıçradı - Resim : 1

FIFA ekim ayı dünya sıralamasının ilk 10'unda yer alan ülkeler şöyle:

1 - İspanya: 1880.76 puan
2 - Arjantin: 1872.43 puan
3 - Fransa: 1862.71 puan
4 - İngiltere: 1824.3 puan
5 - Portekiz: 1778 puan
6 - Hollanda: 1759.96
7 - Brezilya: 1758.85 puan
8 - Belçika: 1740.01 puan
9 - İtalya: 1717.15 puan
10 - Almanya: 1713.3 puan

TFF’den Çağdaş Atan'a Dev Ceza! O Hamlesi 12 Milyon Liraya Patladı: Resmen AçıkladılarTFF’den Çağdaş Atan'a Dev Ceza! O Hamlesi 12 Milyon Liraya Patladı: Resmen AçıkladılarSpor
Hakemlerden TFF'ye 'Ücret' İsyanıHakemlerden TFF'ye 'Ücret' İsyanıSpor
Milli Takımda Prim Pazarlığı! Oyuncular Toplanıp Karar Aldı: Hacıosmanoğlu 250 Bin Euroyu Direkt Olarak KestiMilli Takımda Prim Pazarlığı! Oyuncular Toplanıp Karar Aldı: Hacıosmanoğlu 250 Bin Euroyu Direkt Olarak KestiSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
A Milli Takım Beyaz Futbol
Son Güncelleme:
Parasını Bankada Tutanlar Dikkat! 23 Ekim’de Tüm Dengeler Değişecek: Paranız Bir Anda Buhar Olabilir Parasını Bankada Tutanlara Kötü Haber
Bir Dönemin Vergi Rekortmeniydi! 67 Yıllık Devrin Sonu: Türk Devi Resmen İflas Etti Karar Çıktı! 67 Yıllık Türk Devi İflas Etti
Tedesco’dan Karagümrük Maçı Öncesi Sürpriz Karar: Yıldız İsim Forma Giyemeyecek Karar Verildi! Yıldız İsim Forma Giyemeyecek
Karadeniz Derbisinde Fırtına Kopacak! Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan İlk Açıklama Ve Sessizliğini Bozdu! AKP'ye mi Geçiyor?
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında Mason Locası Başkanı Gözaltında
Fatih Ürek’in Sağlık Durumuna İlişkin Korkunç İddia Kalp Krizini Ne Tetikledi? 1 Yıl Önce 30 Kiloyu Nasıl Verdiğini Açıklamıştı Fatih Ürek’in Sağlık Durumuna İlişkin Korkunç İddia
Mal Varlığı Tartışılıyordu! Kızı Ceren Önder Kandemir Açıkladı... İşte Sırrı Süreyya Önder'in 'Terekesi' Kızı Açıkladı... İşte Sırrı Süreyya Önder'in 'Terekesi'