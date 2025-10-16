Hakemlerden TFF'ye 'Ücret' İsyanı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı Kahraman Minnet, hakem ücretlerinin artırılması için TFF'ye çağrıda bulundu.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı Kahraman Minnet, TFF’ye yaptığı çağrıda taban ücretlerin artırılması çağrısında bulundu.

Minnet, "Hakemlerimizin ve gözlemcilerimizin tabandan tavana hak ettiği değeri alacağından ama özellikle de tabanın hak ettiği değeri alması için elimizden geleni yapacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı.

Bolu İl Hakem Kurulu ve TFFHDG Bolu Şubesince düzenlenen sezon açılış programında konuşan Minnet, önceliklerinin her zaman tabanda mücadele eden hakemler olduğunu belirtti.

Kendisinin de eski bir hakem olduğunu söyleyen Minnet, "Tabanın da sorunlarını bilen biriyim. Bugün Türk hakemlerinin en büyük sorunu, burada sizin sağladığınız bütünlüğü sağlayamamaktır. Ben Bolu'daki derneklerimize, federasyon yetkililerimize teşekkür ediyorum." Dedi.

Minnet, hakemlikte şu anki tabanın en büyük sorununun hakem ücretleri olduğunu belirterek, "Buradan Sayın TFF Başkanımıza ve yönetim kuruluna seslenmek istiyorum. Tabanı desteklemezseniz, eğer zemini kuvvetlendirmezseniz ne yazık ki kurduğunuz sistem geçersizdir. Burada asıl sorun tabandaki kardeşlerimin, gözlemci ağabeylerimin, kardeşlerimin sahalarda hak ettiği değeri, kıymeti alamamasıdır." şeklinde konuştu.

