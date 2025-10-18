Galatasaray-Başakşehir Maçının VAR'ı Belli Oldu

Süper Lig'in 9. haftasında bugün oynanacak Rams Başakşehir-Galatasaray maçının VAR'ı Sarper Barış Saka oldu.

Son Güncelleme:
Galatasaray-Başakşehir Maçının VAR'ı Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Başakşehir ile Galatasaray bugün saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Batuhan Kolak olacak.

Galatasaray-Başakşehir Maçının VAR'ı Belli Oldu - Resim : 1

VAR HAKEMİ SARPER BARIŞ SAKA

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda ise Sarper Barış Saka görev yapacak. Saka'ya AVAR'da Mehmet Kısal ile Mehmet Türkmen eşlik edecek.

Galatasaray’da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı BaşladıGalatasaray’da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı BaşladıSpor
Potada Dev Derbi: Galatasaray ile Fenerbahçe Karşı KarşıyaPotada Dev Derbi: Galatasaray ile Fenerbahçe Karşı KarşıyaSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Galatasaray Başakşehir
Son Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Ankara Deplasmanında Eczacıbaşı Dynavit, Ankara Deplasmanında
Resmen Açıklandı: Fenerbahçe'nin Borcu Dudak Uçuklattı Fenerbahçe'nin Borcu Dudak Uçuklattı
Altında Kritik Eşik Aşıldı! Gram Altında Rekor Sonrası ‘Bomba’ Tahmin Kritik Eşik Aşıldı! Altında 'Bomba' Tahmin
Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki Mesajı: Hakemlerden Sonra En Büyük Sorun Yayıncı Kuruluş! Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı
AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi