Galatasaray-Başakşehir Maçının VAR'ı Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Başakşehir ile Galatasaray bugün saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Batuhan Kolak olacak.

VAR HAKEMİ SARPER BARIŞ SAKA

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda ise Sarper Barış Saka görev yapacak. Saka'ya AVAR'da Mehmet Kısal ile Mehmet Türkmen eşlik edecek.

Kaynak: İHA