Toprak Razgatlıoğlu WSBK İspanya'da İkinci Oldu: 3. Şampiyonluk İçin Superpole Yarışında 3 Puan Yetiyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) heyecan dolu son etabı olan İspanya yarışında kritik bir başarıya imza attı. Sevilla yakınlarındaki 4,423 kilometrelik Jerez Pisti'nde düzenlenen ilk ana yarışta ikinci olan Razgatlıoğlu, kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaşmak için çok büyük bir avantaj yakaladı.

EZİCİ ÜSTÜNLÜK

ROKiT BMW Motorrad takımıyla ilk yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Aruba Ducati'den İtalyan Nicolo Bulega ile baştan sona mücadele etti. 20 turluk yarışı Bulega'nın gerisinde ikinci sırada tamamlamasına rağmen, bu sonuç genel klasmandaki yerini sağlamlaştırdı.

Toprak, bu sonuçla 2021 ve 2024 şampiyonluklarının ardından 2025 şampiyonluğu için en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın 34 puan önüne geçerek 600 puana ulaştı.

YEDİNCİLİK BİLE TOPRAĞA YETECEK

Jerez'de elde ettiği ikincilikle birlikte ay-yıldızlı sporcu, yarın sabah (Türkiye saati ile 12.00'de) koşulacak olan Superpole yarışında sadece 3 puan bile kazansa, yani yedincilik elde etmesi bile durumunda, 3'üncü dünya şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemiş olacak.

Kaynak: AA