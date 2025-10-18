Toprak Razgatlıoğlu WSBK İspanya'da İkinci Oldu: 3. Şampiyonluk İçin Superpole Yarışında 3 Puan Yetiyor

WSBK'de Türk gururu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki final etabının ilk yarışını ikinci tamamlayarak 3. dünya şampiyonluğuna çok yaklaştı. En yakın rakibinin 34 puan önünde yer alan milli motosikletçinin, şampiyonluğu yarınki Superpole yarışında sadece 3 puan alarak ilan etmesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu WSBK İspanya'da İkinci Oldu: 3. Şampiyonluk İçin Superpole Yarışında 3 Puan Yetiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) heyecan dolu son etabı olan İspanya yarışında kritik bir başarıya imza attı. Sevilla yakınlarındaki 4,423 kilometrelik Jerez Pisti'nde düzenlenen ilk ana yarışta ikinci olan Razgatlıoğlu, kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaşmak için çok büyük bir avantaj yakaladı.

EZİCİ ÜSTÜNLÜK

ROKiT BMW Motorrad takımıyla ilk yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Aruba Ducati'den İtalyan Nicolo Bulega ile baştan sona mücadele etti. 20 turluk yarışı Bulega'nın gerisinde ikinci sırada tamamlamasına rağmen, bu sonuç genel klasmandaki yerini sağlamlaştırdı.

Toprak, bu sonuçla 2021 ve 2024 şampiyonluklarının ardından 2025 şampiyonluğu için en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın 34 puan önüne geçerek 600 puana ulaştı.

YEDİNCİLİK BİLE TOPRAĞA YETECEK

Jerez'de elde ettiği ikincilikle birlikte ay-yıldızlı sporcu, yarın sabah (Türkiye saati ile 12.00'de) koşulacak olan Superpole yarışında sadece 3 puan bile kazansa, yani yedincilik elde etmesi bile durumunda, 3'üncü dünya şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemiş olacak.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Karadeniz Derbisinde Fırtına Kopacak! Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı
90’ların Star İsmiydi: Zaman Ona Da Acımamış! Bendeniz’in Son Hali Sevenlerini Kahretti 90’ların Starıydı! Son Hali Sevenlerini Kahretti
5 Aydır Kulüp Arayan Aboubakar’ın Yeni Takımı Belli Oldu 5 Aydır Kulüp Arıyordu! İşte Yeni Takımı...
Sadettin Saran Tarih Verdi! Fenerbahçe'de 2 Müjde Birden Geliyor Saran Tarih Verdi! 2 Müjde Birden Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu
Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı
YSK'dan 'CHP İstanbul İl Kongresi' Kararı YSK'dan 'CHP İstanbul İl Kongresi' Kararı