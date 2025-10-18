Sane Şov Yaptı, Aslan 3 Puanı Kaptı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Beşiktaş’la evinde 1-1 berabere kalarak serisi kesilen sarı-kırmızılılar, bu kez hata yapmadı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’ndaki karşılaşmada Galatasaray’ın yıldızı Leroy Sane, sahneye iki kez çıkarak galibiyeti getirdi.

SANE YILDIZLAŞTI

Mücadelenin 45+3. dakikasında İlkay Gündoğan’ın savunma arkasına bıraktığı topu ağlara gönderen Sane, takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi Başakşehir 59. dakikada Shomurodov’la skoru eşitlese de, sadece 2 dakika sonra Galatasaray bir kez daha Sane’yle öne geçti.

LİDERLİK PERÇİNLENDİ

Okan Buruk’un öğrencileri, son düdüğe kadar üstünlüğünü koruyarak zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Bu galibiyetle ligde zirvede yer alan Galatasaray puanını 25’e çıkarırken, Başakşehir 6 puanda kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi