Erkekler Kupa Voley'de Heyecan Başlıyor

Efeler Ligi'nden 14 takımın yarışacağı Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup müsabakaları, yarın Ankara'da başlıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de 2025-26 voleybol sezonunda Efeler Ligi'nden 14 takım mücadele edecek.

Ligde 2024-2025 sezonu sıralamasına göre 1. Ziraat Bankkart, 2. Galatasaray HDI Sigorta, 3. Fenerbahçe Medicana, 4. On Hotels Alanya Belediyespor, 5. Altekma doğrudan çeyrek finale katılacak.

Kupa Voley'de 3. grup maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 İstanbul Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

21 Ekim Salı:

15.30 Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

22 Ekim Çarşamba:

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

Kaynak: AA

Voleybol Türkiye
