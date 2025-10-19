Aziz Yıldırım Yanına Kadar Geldi Ama O Oturuşunu Bile Değiştirmedi: Ali Koç'a Tepki Yağıyor

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Ali Koç ile Aziz Yıldırım tekrardan bir araya geldi. Yıldırım ile Koç arasındaki samimi diyalog dikkat çekerken, Ali Koç'un oturuşu herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medya bu kareyi konuşuyor. Sosyal medyada Koç'un bu duruşu büyük tepki çekti. İşte ikili arasında yaşanan gelişmeler...

Son Güncelleme:
Aziz Yıldırım Yanına Kadar Geldi Ama O Oturuşunu Bile Değiştirmedi: Ali Koç'a Tepki Yağıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı, dün Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya kulübün eski başkanları Ali Koç ve Aziz Yıldırım da katıldı. İkili arasında geçen diyaloglar ise gündem oldu.

YANAĞINDAN MAKAS ALDI

Aziz Yıldırım, konuşmasını bitirdikten sonra eski başkan Ali Koç'un yanına giderek bazı mesajlar verdi. Salondaki basın mensuplarının da takip ettiği o anlarda, Yıldırım'ın Koç'un yanağından makas alması şaşkına çevirdi.

Aziz Yıldırım Yanına Kadar Geldi Ama O Oturuşunu Bile Değiştirmedi: Ali Koç'a Tepki Yağıyor - Resim : 1
Ali Koç'un yanağından makas aldı

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM ARASINDA GEÇEN KONUŞMA

İkili arasında geçen konuşma ise şu şekilde oldu;

  • Aziz Yıldırım: "Beni unut! Bak beni unut!"
  • Ali Koç: "Basın var, ben çıkınca söyleyeceğim!"
  • Aziz Yıldırım: "Ama unutmuyorsun!"
  • Ali Koç: "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun."
  • Aziz Yıldırım: "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?"

Aziz Yıldırım Yanına Kadar Geldi Ama O Oturuşunu Bile Değiştirmedi: Ali Koç'a Tepki Yağıyor - Resim : 2

OTURUŞU PES DEDİRTTİ! SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Diyalog sırasında kameralara yansıyan bir başka detay ise Ali Koç'un bacak bacak üstüne atarak yerinden kalkmaması oldu. Aziz Yıldırım yanına geldiğinde Koç'un rahat tavrını sürdürmesi, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Birçok kullanıcı, "Yaşça büyük bir başkan ayağa kalkılarak karşılanmalıydı", "Saygı eksikliği" yorumlarını yaptı.

Galatasaray'ın Yeniden Doğan Yıldızı! Leroy Sane Attığı 2 Golün Ardından Resmen AçıkladıGalatasaray'ın Yeniden Doğan Yıldızı! Leroy Sane Attığı 2 Golün Ardından Resmen AçıkladıSpor
Beşiktaş Evinde Yıkıldı! Sergen Yalçın İsyan EttiBeşiktaş Evinde Yıkıldı! Sergen Yalçın İsyan EttiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Aziz Yıldırım Ali Koç Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Galatasaray'ın Yeniden Doğan Yıldızı! Leroy Sane Attığı 2 Golün Ardından Resmen Açıkladı Attığı 2 Golün Ardından Resmen Açıkladı
Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki Mesajı: Hakemlerden Sonra En Büyük Sorun Yayıncı Kuruluş! Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki
Erkekler Kupa Voley'de Heyecan Başlıyor Erkekler Kupa Voley'de Heyecan Başlıyor
Arda Turan'a Ağır Darbe! Aldığı Sonuç Pahalıya Patladı, Shakhtar Donetsk'te Deprem Arda Turan'a Ağır Darbe! Aldığı Sonuç Pahalıya Patladı
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı
Zonguldak'ta Kan Donduran Cinayet! Eski Gelinini Öldürüp Berberde Tıraş Oldu Eski Gelinini Öldürüp Berberde Tıraş Oldu
İkili Zirvede Beklenmedik Hamle: Putin Trump'tan Tek Bir Şey İstedi! Putin Trump'tan Tek Bir Şey İstedi!
Fatih Ürek Zayıflama İğnesi Kullandığı İçin mi Kalp Krizi Geçirdi? Yakın Dostu Gerçeği Açıkladı 'Zayıflama İğnesi' Kullandığı İçin mi Kalp Krizi Geçirdi?
Liselerde 2+2 Modeli Şimdilik Rötarda: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rapor İçin Yeni Talimat Liselerde 2+2 Modeli Şimdilik Rötarda: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rapor İçin Yeni Talimat