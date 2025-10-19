Aziz Yıldırım Yanına Kadar Geldi Ama O Oturuşunu Bile Değiştirmedi: Ali Koç'a Tepki Yağıyor
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Ali Koç ile Aziz Yıldırım tekrardan bir araya geldi. Yıldırım ile Koç arasındaki samimi diyalog dikkat çekerken, Ali Koç'un oturuşu herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medya bu kareyi konuşuyor. Sosyal medyada Koç'un bu duruşu büyük tepki çekti. İşte ikili arasında yaşanan gelişmeler...
Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı, dün Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya kulübün eski başkanları Ali Koç ve Aziz Yıldırım da katıldı. İkili arasında geçen diyaloglar ise gündem oldu.
YANAĞINDAN MAKAS ALDI
Aziz Yıldırım, konuşmasını bitirdikten sonra eski başkan Ali Koç'un yanına giderek bazı mesajlar verdi. Salondaki basın mensuplarının da takip ettiği o anlarda, Yıldırım'ın Koç'un yanağından makas alması şaşkına çevirdi.
ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM ARASINDA GEÇEN KONUŞMA
İkili arasında geçen konuşma ise şu şekilde oldu;
- Aziz Yıldırım: "Beni unut! Bak beni unut!"
- Ali Koç: "Basın var, ben çıkınca söyleyeceğim!"
- Aziz Yıldırım: "Ama unutmuyorsun!"
- Ali Koç: "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun."
- Aziz Yıldırım: "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?"
OTURUŞU PES DEDİRTTİ! SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR
Diyalog sırasında kameralara yansıyan bir başka detay ise Ali Koç'un bacak bacak üstüne atarak yerinden kalkmaması oldu. Aziz Yıldırım yanına geldiğinde Koç'un rahat tavrını sürdürmesi, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Birçok kullanıcı, "Yaşça büyük bir başkan ayağa kalkılarak karşılanmalıydı", "Saygı eksikliği" yorumlarını yaptı.
