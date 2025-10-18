Beşiktaş Evinde Yıkıldı! Sergen Yalçın İsyan Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken siyah-beyazlılar, ikinci yarının başında Cengiz Ünder’in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak oyundaki üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş, 73. ve 76. dakikalarda kalesinde 2 gol birden görerek sahadan yenik ayrıldı.

SERGEN YALÇIN İSYAN ETTİ

Maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mağlubiyete sert tepki gösterdi.

İkinci yarıya iyi başladıklarını belirten Yalçın, "Öne geçtik ama ardından 3 dakika içinde 2 gol yemek Beşiktaş’a yakışmıyor. Bu kadar basit hatalarla maç kaybetmek kabul edilemez. Üzgünüz, çünkü taraftarımız böyle bir oyunu hak etmiyor" dedi.

Yalçın, takımın son bölümlerde oyundan kopmasının büyük bir sorun olduğunu da vurguladı: "1-0 öndeyken ikinci golü bulmamız gerekiyordu ama konsantrasyonumuzu kaybettik. Önümüzde uzun ve zorlu bir yol var, ama bu şekilde devam edersek hedeflerimizden uzaklaşırız."

