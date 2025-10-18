Amedspor’un Yeni Başkanı Belli Oldu

Amedspor Kulübü’nde yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçildi. Göreve, Diyarbakır Barosu'sunun eski Başkanı Nahit Eren geldi.

TFF 1. Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, yeni başkanını seçti. Kongreye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda taraftar katıldı.

CEGA Medya’nın haberine göre, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da Nahit Eren tek aday olarak yarıştı ve delegelerin oylarıyla kulübün yeni başkanı seçildi.

Kaynak: Haber Merkezi

