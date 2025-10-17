Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki Mesajı: Hakemlerden Sonra En Büyük Sorun Yayıncı Kuruluş!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, yarın saat 17.00'de oynanacak olan Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının ikinci kanaldan yayınlanacak olması nedeniyle beIN SPORTS'a tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ’TAN YAYINCI KURULUŞA TEPKİ MESAJI

Fora yaptığı açıklamasında "Trendyol Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, Futbol A takımımızın yarın Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakayı ikinci kanalından yayınlayacağını kamuoyuna duyurarak kulübümüze karşı bir kez daha ayrımcılık yapmıştır. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübüdür ve maçları her zaman birinci kanalda yayınlanır. Bunun aksi düşünülemez, hiçbir gerekçe bu durumu haklı çıkaramaz." ifadelerini kullandı.

‘HAKEMLERDEN SONRA EN BÜYÜK SORUN YAYINCI KURULUŞ’

Türk futbolunun "Hakemlerden sonra en büyük sorununun yayıncı kuruluş olduğunu" iddia eden Uğur Fora, "Yayıncı kuruluş, geçmişten bu yana her geçen gün artan bir dozda, maçlarımızda lehimize olan pozisyonların tekrarlarını ısrarla göstermemektedir. Yayıncı kuruluşu kulübümüze karşı takındığı olumsuz tavrından acilen vazgeçmeye davet ediyoruz. Taraftarlarımız, müsterih olsun. Beşiktaş'ın hakkını bugüne kadar her platformda savunduk, bundan sonra da tüm gücümüzle savunmaya devam edeceğiz." yorumunda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi