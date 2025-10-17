Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki Mesajı: Hakemlerden Sonra En Büyük Sorun Yayıncı Kuruluş!

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a Beşiktaş maçının ikinci kanalda yayınlanmasından dolayı tepki gösterdi. İşte yapılan açıklamanın detayları…

Son Güncelleme:
Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki Mesajı: Hakemlerden Sonra En Büyük Sorun Yayıncı Kuruluş!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, yarın saat 17.00'de oynanacak olan Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının ikinci kanaldan yayınlanacak olması nedeniyle beIN SPORTS'a tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ’TAN YAYINCI KURULUŞA TEPKİ MESAJI

Fora yaptığı açıklamasında "Trendyol Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, Futbol A takımımızın yarın Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakayı ikinci kanalından yayınlayacağını kamuoyuna duyurarak kulübümüze karşı bir kez daha ayrımcılık yapmıştır. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübüdür ve maçları her zaman birinci kanalda yayınlanır. Bunun aksi düşünülemez, hiçbir gerekçe bu durumu haklı çıkaramaz." ifadelerini kullandı.

‘HAKEMLERDEN SONRA EN BÜYÜK SORUN YAYINCI KURULUŞ’

Türk futbolunun "Hakemlerden sonra en büyük sorununun yayıncı kuruluş olduğunu" iddia eden Uğur Fora, "Yayıncı kuruluş, geçmişten bu yana her geçen gün artan bir dozda, maçlarımızda lehimize olan pozisyonların tekrarlarını ısrarla göstermemektedir. Yayıncı kuruluşu kulübümüze karşı takındığı olumsuz tavrından acilen vazgeçmeye davet ediyoruz. Taraftarlarımız, müsterih olsun. Beşiktaş'ın hakkını bugüne kadar her platformda savunduk, bundan sonra da tüm gücümüzle savunmaya devam edeceğiz." yorumunda bulundu.

Süper Lig’in Parlayan Yıldızıydı: Türk Oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na Davet EttilerSüper Lig’in Parlayan Yıldızıydı: Türk Oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na Davet EttilerSpor
Milli Takım Kampını Terk Etmişti! Ve Beklenen Açıklama Geldi: Berke Özer İçin Müjdeyi VerdiMilli Takım Kampını Terk Etmişti! Ve Beklenen Açıklama Geldi: Berke Özer İçin Müjdeyi VerdiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş
Son Güncelleme:
Süper Lig’in Parlayan Yıldızıydı: Türk Oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na Davet Ettiler
Türk Oyuncuyu Başka Milli Takıma Çağırdılar
Milli Takım Kampını Terk Etmişti! Ve Beklenen Açıklama Geldi: Berke Özer İçin Müjdeyi Verdi
Kampı Terk Etmişti! Milli Yıldızdan Haber Var
Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki Mesajı: Hakemlerden Sonra En Büyük Sorun Yayıncı Kuruluş!
Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan İlk Açıklama Ve Sessizliğini Bozdu! AKP'ye mi Geçiyor?
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında Mason Locası Başkanı Gözaltında
Fatih Ürek’in Sağlık Durumuna İlişkin Korkunç İddia Kalp Krizini Ne Tetikledi? 1 Yıl Önce 30 Kiloyu Nasıl Verdiğini Açıklamıştı Fatih Ürek’in Sağlık Durumuna İlişkin Korkunç İddia
Güllü’nün Kızının Uyuşturucu Testinin Sonucu Çıktı! Olay Gecesi Kullandığı İddia Edilmişti Güllü’nün Kızının Uyuşturucu Testinin Sonucu Çıktı! Olay Gecesi Kullandığı İddia Edilmişti