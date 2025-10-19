Süper Lig'de Konya- Beşiktaş Heyecanı! Hazırlıklar Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında 22 Ekim Çarşamba günü evinde Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınmayla başladı.

Kocaelispor maçında 11’de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Sahada topla ısınma ile başlayan antrenman, dar alanda pas oyunu ile devam etti. Antrenman yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Kaynak: AA