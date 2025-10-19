Milli Sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'ndan Tarihi Başarı! Üst Üste Üçüncü Şampiyonluğuna Ulaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) üst üste 2, toplamda 3. kez şampiyon oldu.

BULEGA İLE TOPRAK ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

World Superbike'da Pazar günü şampiyonluk için piste çıkan BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, günün ilk yarışı olan Superpole yarışına ikinci sırada başladı. Toprak, yarışı ilk yedide bitirdiği takdirde şampiyonluğa ulaşacaktı.

BİLEREK TOPRAK'I DÜŞÜRDÜ!

İyi bir start alan ve şampiyonadaki ana rakibi Nicolo Bulega'yı geçerek liderliğe yükselen Toprak, liderliği aldıktan kısa süre sonra rakibinin agresif bir geçiş denemesi yapması ve kendisine çarpması nedeniyle yere düştü.

Yarışa veda eden Toprak Razgatlıoğlu, garaja döndükten sonra kaskını dolaba sert bir şekilde bırakarak ne kadar sinirli olduğunu gösterdi. Beş kez World Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve Moto2 sürücüsü Deniz Öncü de o anlarda Toprak'ın yanındaydı.

Kaynak: AA