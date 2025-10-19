Milli Sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'ndan Tarihi Başarı! Üst Üste Üçüncü Şampiyonluğuna Ulaştı

SON DAKİKA: Toprak Razgatlıoğlu, 2025 World Superbike sezonunun son yarışında şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyona ikincisi Nicolo Bulega'nın bir önceki yarıştaki skandal hareketi ise büyük tepki çekmişti.

Son Güncelleme:
Milli Sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'ndan Tarihi Başarı! Üst Üste Üçüncü Şampiyonluğuna Ulaştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) üst üste 2, toplamda 3. kez şampiyon oldu.

BULEGA İLE TOPRAK ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

World Superbike'da Pazar günü şampiyonluk için piste çıkan BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, günün ilk yarışı olan Superpole yarışına ikinci sırada başladı. Toprak, yarışı ilk yedide bitirdiği takdirde şampiyonluğa ulaşacaktı.

Milli Sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'ndan Tarihi Başarı! Üst Üste Üçüncü Şampiyonluğuna Ulaştı - Resim : 1

BİLEREK TOPRAK'I DÜŞÜRDÜ!

İyi bir start alan ve şampiyonadaki ana rakibi Nicolo Bulega'yı geçerek liderliğe yükselen Toprak, liderliği aldıktan kısa süre sonra rakibinin agresif bir geçiş denemesi yapması ve kendisine çarpması nedeniyle yere düştü.

Milli Sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'ndan Tarihi Başarı! Üst Üste Üçüncü Şampiyonluğuna Ulaştı - Resim : 2

Yarışa veda eden Toprak Razgatlıoğlu, garaja döndükten sonra kaskını dolaba sert bir şekilde bırakarak ne kadar sinirli olduğunu gösterdi. Beş kez World Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve Moto2 sürücüsü Deniz Öncü de o anlarda Toprak'ın yanındaydı.

Kaynak: AA

Etiketler
spor
Son Güncelleme:
Süper Lig'de Konya- Beşiktaş Heyecanı! Hazırlıklar Başladı Süper Lig'de Konya- Beşiktaş Heyecanı! Hazırlıklar Başladı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Okan Buruk'tan Maçın Hakemine Skandal Sözler! Bu Sözler TFF'de Deprem Etkisi Yaratır: Gözler Hacıosmanoğlu'nda Maçın Hakemine Öfke Kustu! Gözler TFF'de
300'den fazla istasyonu Bulunuyordu: Türkiye'nin Dev Akaryakıt Markası Sessiz Sedası Bir Daha Satıldı! Türkiye'nin Dev Akaryakıt Markası Satıldı!
ÇOK OKUNANLAR
Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti
Uyuşturucu Tartışmasında Yeni Perde: Ahmet Hakan’dan İrem Derici’ye Utandıran Sözler! ‘İğrenç, Rezil, Kepaze…’ Ahmet Hakan’dan İrem Derici’ye Utandıran Sözler! ‘İğrenç, Rezil, Kepaze…’
Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı
Hasat Başladı, Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira, Bir Gramı Bir Ay Yetiyor Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira
Rakamlar Güncellendi: Türkiye'nin En Zengin İsmi Murat Ülker Değil! Zirveyi O İş İnsanına Kaptırdı Türkiye'nin En Zengin İsmi El Değiştirdi! İşte Zirvenin Yeni Sahibi