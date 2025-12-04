İmralı Ziyareti Sonrası İlk Kez Toplandı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyonun Dinleme Faslı Nihayete Erdi

Terörsüz Türkiye sürecini yöneten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün saat 14.00’te 19’uncu kez toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Süreç devlet politikasıdır. Daha hassas bir sürece girildi" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecini yöneten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün saat 14.00'te19'uncu kez toplandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şu şekilde;

'KOMİSYONUN DİNLEME FASLI NİHAYETE ERDİ'

Devlet politikası olarak sürdürülen bu süreç devletin kurumları ile temaslarla bugünlere getirildi. Bir al ver süreci olmadığını, örgütün feshi ile bu süreç hızlanmış ve TBMM'deki partilerimizden 11'inin üyeleri ile bu komisyon kurulmuştur. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olunmasa gereken sürece girilmiştir. Son toplantımızda çoğunluk kararı ile adaya gidilmesi yönünde karar alındı. 24 Kasım'da ziyaret gerçekleşti. Komisyonun dinleme faslı nihayete erdi. Bundan sonra raporlama faslına geçiyoruz.

'ÜLKEMİZİN GELECEĞİ KARANLIK ELLERE TESLİM EDİLMESİN'

Müşterek kanaatleri paylaştığımız raporu ümit ediyorum. Bununla bu tarihi süreç önemli eşiği atlatacaktır. Daha evvel burada üyesi bulunan partilerden kendi raporlarını istirham etmiştik. Bunların hepsini kaydediyor ve bu süreci resmi tutanaklara alıyoruz. Bu rapora neler gündeme getirilmesi ile ilgili fikirleri alacağız. Sürecin ne kadar hassas noktaya geldiği görülüyor. Her sözün nasıl tesirli olduğu bir sürece giriyoruz. Burada 100 düşünüp bin düşünüleceği günlere giriyoruz. Ortak olduğumuz nokta terör sona ersin ocaklar sönmesin, ülkemizin geleceği karanlık ellere teslim edilmesin.

'BAŞARDIĞIMIZDA TÜRKİYE KAZANACAK'

Ortaya hangi somut sonuçlar konuldu önemli olan bu. Sürecin magazinleştirilmemesi için gayret göstermeli, dilimize azami dikkat etmeliyiz. Bu mesele bir parti ya da birkaç partinin meselesi değil, bütün Türkiye'nin meselesi. Başardığımızda bir ya da birkaç parti değil Türkiye kazanacak. Elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Sabırla bu müzakere süreçlerini tamamlamış olacağız. Meseleyi akamete uğratalım gayretinde olalım diyenlerin olduğunu biliyoruz. Bizler de farklılıklarımızı ifade ederek yola devem edeceğiz. Ümit ediyorum ki bu sefer Türkiye olacak.

Tarihi Gün Geldi! Komisyon İmralı'ya GidiyorTarihi Gün Geldi! Komisyon İmralı'ya GidiyorGüncel

