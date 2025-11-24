Tarihi Gün Geldi! Komisyon İmralı'ya Gidiyor
‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında TBMM çatısı altında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan AK Parti, MHP ve DEM Parti'den oluşan heye, terör örgütü PKK lideri Öcalan'la görüşecek. Görüşmenin en önemli konusu terör örgütü YPG ve Suriye olacak.
Meclis'te Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından görevlendirilen İmralı Heyeti, bugün yola çıkıyor. Komisyonun cuma günü aldığı karar doğrultusunda, heyet terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gidecek.
HELİKOPTERLE GİDİLECEK
Heyette AKP’den Hüseyin Yayman, MHP’den Feti Yıldız ve DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak. Komisyonun, MİT koordinasyonunda İstanbul’dan İmralı’ya helikopterle geçeceği belirtiliyor. Görüşmeye ilişkin fotoğraf, görüntü veya ses kaydı paylaşılmayacağı, resmi açıklama dışında herhangi bir bilgi verilmeyeceği ifade ediliyor.
GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ HAKKINDA
Komisyon heyeti, yapılacak görüşmede Abdullah Öcalan’ı dinleyecek. Görüşmenin tutanakları 10 yıl boyunca gizli tutulacak. Görüşmede, Öcalan’ın PKK’nin çıkış nedenleri, Türk-Kürt ittifakı, barış girişimleri, çözüm önerileri ve yasa yapım süreciyle ilgili düşüncelerini paylaşması bekleniyor.
YILDIZ’DAN PAYLAŞIM
İmralı Heyeti Üyesi MHP’li Yıldız, paylaşımında "Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah’ım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi