Tarihi Gün Geldi! Komisyon İmralı'ya Gidiyor

‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında TBMM çatısı altında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan AK Parti, MHP ve DEM Parti'den oluşan heye, terör örgütü PKK lideri Öcalan'la görüşecek. Görüşmenin en önemli konusu terör örgütü YPG ve Suriye olacak.

Son Güncelleme:
Tarihi Gün Geldi! Komisyon İmralı'ya Gidiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meclis'te Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından görevlendirilen İmralı Heyeti, bugün yola çıkıyor. Komisyonun cuma günü aldığı karar doğrultusunda, heyet terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gidecek.

HELİKOPTERLE GİDİLECEK

Heyette AKP’den Hüseyin Yayman, MHP’den Feti Yıldız ve DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak. Komisyonun, MİT koordinasyonunda İstanbul’dan İmralı’ya helikopterle geçeceği belirtiliyor. Görüşmeye ilişkin fotoğraf, görüntü veya ses kaydı paylaşılmayacağı, resmi açıklama dışında herhangi bir bilgi verilmeyeceği ifade ediliyor.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ HAKKINDA

Komisyon heyeti, yapılacak görüşmede Abdullah Öcalan’ı dinleyecek. Görüşmenin tutanakları 10 yıl boyunca gizli tutulacak. Görüşmede, Öcalan’ın PKK’nin çıkış nedenleri, Türk-Kürt ittifakı, barış girişimleri, çözüm önerileri ve yasa yapım süreciyle ilgili düşüncelerini paylaşması bekleniyor.

YILDIZ’DAN PAYLAŞIM

İmralı Heyeti Üyesi MHP’li Yıldız, paylaşımında "Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah’ım" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'den CHP'ye İmralı Tepkisi! 'CHP'nin Kararını Bir Yere Not Ettik'DEM Parti'den CHP'ye İmralı Tepkisi! 'CHP'nin Kararını Bir Yere Not Ettik'Güncel
İmralı Heyeti Netleşiyor! AK Parti'nin Temsilcisi de Belli Olduİmralı Heyeti Netleşiyor! AK Parti'nin Temsilcisi de Belli OlduSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Terörsüz Türkiye Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı Abdullah Öcalan
Son Güncelleme:
65 Yılda Böylesi Görülmedi! Hatay Kuraklığa Teslim, Yüzde 6'ya Düştü... Hatay Kuraklığa Teslim, Yüzde 6'ya Düştü...
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Bakan Tekin ve 81 İlden Gelen Öğretmenler Anıtkabir’de Bakan Tekin ve Öğretmenler Ata'nın Huzurunda
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette... Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette...
21 İl İçin Sarı Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor 21 İl İçin Sarı Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
İstanbul'da Sokak Köpeklerini Beslemek Yasaklandı Sokak Köpeklerini Beslemek Yasaklandı
Yeni Haftaya Sert Başlangıç: Altın Fiyatlarında Beklenmeyen Düşüş Yeni Haftaya Sert Başlangıç: Altın Fiyatlarında Beklenmeyen Düşüş
Okulda Cinayet! Sınıf Arkadaşının Yumruğu Mert’i Hayattan Kopardı Okulda Cinayet! Sınıf Arkadaşının Yumruğu Mert’i Hayattan Kopardı