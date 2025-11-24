Bakan Tekin ve 81 İlden Gelen Öğretmenler Anıtkabir’de

Ankara’da Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen resmi törenle öğretmenler ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anıtkabir’i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı, Aslanlı Yol’da yürüyüş yaptı ve mozoleye çelenk sundu.

Ankara'da, Öğretmenler Günü kapsamında resmi bir tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğretmenler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Tekin ve öğretmenler, Anıtkabir’in Aslanlı Yol’unda yürüyerek mozoleye çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bakan Tekin’in Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi.

