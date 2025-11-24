Okulda Cinayet! Sınıf Arkadaşının Yumruğu Mert’i Hayattan Kopardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Kartal’da bir lisede 20 Kasım Perşembe günü kahreden bir olay yaşandı. Aynı sınıfta okuyan 16 yaşındaki İsmail Mert Küçükbaşar ile H.H.A. arasında iddiaya göre önce karşılıklı şakalaşma oldu.

YERE DÜŞÜP BAŞINI ÇARPTI

Şakalaşma kısa sürede tartışmaya dönüştü ve H.H.A. sınıf arkadaşına yumruk attı. Darbenin etkisiyle yere yığılan İsmail Mert başını zemine çarparak bayıldı. Okula hemen sağlık ekipleri çağrıldı.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan genç, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan İsmail Mert Küçükbaşar, önceki gece yaşamını yitirdi.

ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLECİK’TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden İsmail Mert Küçükbaşar, dün öğle namazının ardından Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bulunan Merkez Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazıyla Reşadiye Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.

AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU

Ressam-yazar Semra ve Cengiz Küçükbaşar çiftinin 10 yıllık tedavi sürecinin ardından dünyaya gelen İsmail Mert, ailenin tek çocuğuydu.

'MERT ÇOK İYİ, SAYGILI BİR ARKADAŞTI'

Okul arkadaşı Egehan Yıldırım, ölüm haberini büyük üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, “Olay sonrası direkt ambulans geldi okulumuza. Mert çok saygılı çok iyi biriydi. Keşke Bilecik’e beraber gelseydik ama bu sebepten değil. Ben Mert’in 12 yıllık ana okuldan bu yana arkadaşıydım. Allah rahmet eylesin" dedi.

Ayrıca İsmail Mert Küçükbaşar’ın TEKNOFEST’te Robotik Sistemler kategorisinde yarıştığı da öğrenildi.

Kaynak: İHA