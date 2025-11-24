Tır, Emniyet Şeridindeki Otobüse Çarptı! 14 Yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde TAG Otoyolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir TIR’ın arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası otoyoldaki trafik bir süre kontrollü olarak ilerledi.

Olay, akşam saatlerinde Ceyhan Sirkeli Gişeleri yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, gezi dönüşü Adana yönüne gitmekte olan Orhan T. (55) yönetimindeki 33 AKK 322 plakalı otobüs, motor arızası sebebiyle emniyet şeridine çekildi. Aynı istikamette ilerleyen Hayrettin K. (27) idaresindeki 33 BPN 29 plakalı TIR ise sürücünün dikkatsizlik sonucu park halinde duran otobüse arkadan çarptı.

Tır, Emniyet Şeridindeki Otobüse Çarptı! 14 Yaralı - Resim : 1

Çarpma sonucu otobüsteki 13 yolcu yaralanırken, TIR şoförü Hayrettin K. kabinde sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, sürücüyü uzun süren çalışma sonrası araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Durumu ağır olanlar Adana Şehir Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tır, Emniyet Şeridindeki Otobüse Çarptı! 14 Yaralı - Resim : 2

Kaza sonrası TAG Otoyolu’nda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

