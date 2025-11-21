İmralı Heyeti Netleşiyor! AK Parti'nin Temsilcisi de Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM çatısı altında 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle çalışan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün İmralı ziyareti gündemiyle toplandı. Yapılan oylamada AK Parti, MHP ve DEM Parti İmralı'da Abdulah Öcalan'la görüşme önerisine 'Evet' oyu kullandı. Yeni Yol çekimser, EMEP ve TİP destekçi, Demokrat Parti, DSP ve HÜDA-PAR ise 'Hayır' dedi. CHP oylamaya katılmadı.

AK PARTİ'NİN TEMSİLCİSİ KİM?

Oy çokluğuyla komisyonun İmralı’ya gitmesi kabul edilirken, gözler partilerin heyete göndereceği isimlere çevrildi. AK Parti’nin kararının yarın açıklanması bekleniyordu ancak kulislerde kritik bir gelişme yaşandı. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100’e verdiği özel bilgiyle, partinin heyete göndereceği ismin Hüseyin Yayman olduğunu duyurdu.

Hüseyin Yayman

Burhan, AK Parti içinde iki isim üzerinde değerlendirme yapıldığını belirterek, "Burhan Kayatürk ve Hüseyin Yayman konuşuluyordu, ancak karar Yayman’dan yana kesinleşti" dedi.,

Kaynak: tv100