Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım tarihlerinde Johannesburg’ta gerçekleştirilecek 20’nci G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Afrika’ya yola çıktı.

Esenboğa Havalimanı’ndan ‘TUR’ seferiyle hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda yetkili uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika
