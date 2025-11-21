CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı

Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı için kayyım yönetiminin devamına karar verdi. Dava 27 Şubat'a ertelendi.

Son Güncelleme:
CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce “kongre iptal” davasında ertelenen duruşma bugün görüldü. Mahkeme, Tekin’in kayyımlığa ‘devam’ kararı verdi. Tekin göreve devam edecek.

Duruşmaya katılan, CHP avukatı Çağlar Çağlayan davanın reddini talep etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da 8 Ekim 2023’te düzenlenen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebiyle Özlem Erkan tarafından İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan dava kapsamında, 2 Eylül’de verilen ihtiyati tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Bu kararın ardından, İl yönetimi yerine Gürsel Tekin öncülüğünde 5 kişi kayyım olarak atanmıştı.

ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN SEÇİLDİ

Davanın ilerleyen sürecinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da benzer bir talep ile dava açmış ve mahkeme, iki davanın birleştirilmesine karar vermişti. Süreç devam ederken CHP, 24 Eylül’de olağanüstü bir seçim gerçekleştirerek Özgür Çelik’i yeniden İstanbul İl Başkanı olarak göreve getirdi.

CHP'den 'İstanbul İl Binası' ve 'Kayyım' HamlesiCHP'den 'İstanbul İl Binası' ve 'Kayyım' HamlesiGüncel
Başsavcılıktan Yargıtay'a CHP Hakkında BildirimBaşsavcılıktan Yargıtay'a CHP Hakkında BildirimGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
CHP'nin İmralı Toplantısı Sona Erdi! Karar Yarın Açıklanacak CHP'nin İmralı Toplantısı Sona Erdi! Karar Yarın Açıklanacak
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
DEM Parti'den İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu DEM Parti'den İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den İmralı Kararı! 'Üye Vermeyi Doğru Bulmuyoruz' CHP'den Flaş İmralı Kararı!
CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı
Bursa’da Akılalmaz Olay: Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada
MHP Adına İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu MHP Adına İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu
Karar Çıktı! Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor