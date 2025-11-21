DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye Teşekkür: 'İmralı Kararı Tarihi Önemde'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda Abdullah Öcalan'la İmralı’da görüşme yapılmasına ilişkin kritik oylama sonuçlandı. CHP’nin toplantıya katılmadığı oturumda, ziyaret kararı AK Parti-MHP-DEM oylarıyla kabul edildi. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Meclis Komisyonu’nun Abdullah Öcalan’la görüşme kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a teşekkür etti.

'EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ'

Buldan X hesabındaki açıklamasında, görüşme kararının 'tarihi önemde ve kıymette' olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bu kararla birlikte Kürt sorununun çözümüne ve demokratik Türkiye’nin inşasına daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Komisyon çalışmalarında büyük rol oynayan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ezberleri bozan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a ve tüm komisyon üyelerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi