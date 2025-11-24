65 Yılda Böylesi Görülmedi! Hatay Kuraklığa Teslim, Yüzde 6'ya Düştü...

Derinleşen su krizinin son adresi Hatay oldu... Su şehri olarak bilinen Hatay'da 2025, son 65 yılın en kurak yılı kayıtlara geçti. Kentin içme suyunu karşılayan barajın su seviyesi yüzde 6'ya düştü.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yağışlı havasıyla bilinen ve Amanos Dağı'nın eteklerinde olmasıyla su bereketinin yaşandığı Hatay'da bu yıl kuraklık yaşanıyor.

Kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış almayan kentte meteoroloji verilerine göre son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Geçtiğimiz yıla oranla yağış oranında yüzde 64 azalmanın yaşandığı kentte, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu ihtiyacını sağlayan Karaçay kuruma noktasına geldi.

65 Yılda Böylesi Görülmedi! Hatay Kuraklığa Teslim, Yüzde 6'ya Düştü... - Resim : 1

YÜZDE 6'YA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz Ağustos ayında barajda su seviyesi yüzde 18 iken Kasım ayı sonu itibariyle barajdaki su seviyesi yüzde 6'ya düştü. Kuraklığın etkisini hissettirdiği barajdaki su seviyesine, Kasım ayında yağan yağışlar ilaç olamadı.

65 Yılda Böylesi Görülmedi! Hatay Kuraklığa Teslim, Yüzde 6'ya Düştü... - Resim : 2

Kuraklık nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş olan Karaçay Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi.

65 Yılda Böylesi Görülmedi! Hatay Kuraklığa Teslim, Yüzde 6'ya Düştü... - Resim : 3

'BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM'

Karaçay Barajı'nın ilk defa susuzluk ve kuraklıktan dolayı bu hale geldiğini ifade eden vatandaş Arif Kaya ise şöyle konuştu:

"Karaçay Barajı; Batıayaz, Çamlıyayla, Gömmece, Ceylandere, Seldiren, Yeniköy, Tomruksuyu, Çubukçu, Yaylıca Mahallesi gibi birçok yerin içme suyu ve arazilerin sulamasını karşılıyor. Bu yıl kuraklık oldu. Barajımız susuzluktan bu hale geldi. İlk defa bu yıl barajımız bu kadar susuz kaldı. Bu seviyeye önceden hiç düşmedi. Sadece bu yıl bu seviyeye kadar düştü.

65 Yılda Böylesi Görülmedi! Hatay Kuraklığa Teslim, Yüzde 6'ya Düştü... - Resim : 4

Ben buranın en yaşlı insanlardanım, kuraklık nedeniyle barajın su seviyesini bu kadar düştüğünü görmedim. Geçenlerde burada kuvvetli yağmurlar oldu ama hala bu seviyede kaldı. İnşallah gelecek yıl kuraklık geçmez ve yağışlı olur. Bu baraj kentteki ilçeler ve mahallelerin su ihtiyacını karşılıyor."

İzmir'de Adım Adım Felakete! Daha Önce Hiç Böylesi Görülmedi, Su Kesintileri Uzatıldıİzmir'de Adım Adım Felakete! Daha Önce Hiç Böylesi Görülmedi, Su Kesintileri UzatıldıGüncel

Anadolu Parsı Bile Yaşıyordu... Kovada Gölü Milli Parkı Ölmek Üzere, Durum Çok Vahim!Anadolu Parsı Bile Yaşıyordu... Kovada Gölü Milli Parkı Ölmek Üzere, Durum Çok Vahim!Çevre

Kaynak: İHA

Etiketler
Hatay Kuraklık
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Bakan Tekin ve 81 İlden Gelen Öğretmenler Anıtkabir’de Bakan Tekin ve Öğretmenler Ata'nın Huzurunda
İstanbul'da Sokak Köpeklerini Beslemek Yasaklandı Sokak Köpeklerini Beslemek Yasaklandı
ÇOK OKUNANLAR
Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette... Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette...
21 İl İçin Sarı Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor 21 İl İçin Sarı Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
İstanbul'da Sokak Köpeklerini Beslemek Yasaklandı Sokak Köpeklerini Beslemek Yasaklandı
Yeni Haftaya Sert Başlangıç: Altın Fiyatlarında Beklenmeyen Düşüş Yeni Haftaya Sert Başlangıç: Altın Fiyatlarında Beklenmeyen Düşüş
Okulda Cinayet! Sınıf Arkadaşının Yumruğu Mert’i Hayattan Kopardı Okulda Cinayet! Sınıf Arkadaşının Yumruğu Mert’i Hayattan Kopardı