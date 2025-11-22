DEM Parti'den CHP'ye İmralı Tepkisi! 'CHP'nin Kararını Bir Yere Not Ettik'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti Erzurum İl Örgütü Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları kapsamında buluşma gerçekleştirildi. Toplantıya partililerin yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan da katıldı. Buluşmada konuşan Bakırhan çözüm sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

“CHP’NİN KARARINI BİR YERE NOT ETTİK”

Tarihi bir süreçten geçildiğini ifade eden Bakırhan, bu tarihi sürecin halklarla birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtti. Komisyonda olumlu oy kullanan herkese teşekkür eden Bakırhan şöyle devam etti:

“Ana muhalefet partisi İmralı’ya gitme konusunda olumsuz oy kullandı. Bu tarihi anın gölgesinde bu büyük bir eksiklikti. Bizim beklentimiz bu değildi. CHP’nin üye vermeme kararı Kürtleri kırmıştır, yaralamıştır. Tam da yüz yıllık bir yarayı sarmak için şimdi sorumluluk almayacaksak ne zaman sorumluluk alacağız? Bunu bir yere not ettik ama halen beklentilerimiz devam ediyor. Çünkü barış 86 milyonundur, 86 milyonun bu sürece dahil olması değerli ve kıymetlidir.

“KURUCU PARTİNİN DAHA CESUR OLMASINI BEKLİYORDUK”

Biz hiçbir partiye ‘ilkelerinizden vazgeçin’ demiyoruz. Ama barış tüm partilerin ve ilkelerin üzerinde, tarihi bir sorumluluktur. Barış, hepimizin ilkelerini aşan vicdani bir sorumluluktur. Yüz yıllık meselede tarihi sorumluluğu olan kurucu partinin daha cesur olmasını bekliyorduk. Bu süreçte öz eleştirel bir yaklaşım içerisinde olmasını bekliyorduk. Geleceğin iyileştiren tarafında olmasını bekliyorduk. Halen de bekliyoruz ve gecikmiş değil.

“TARİH BU ANI KAYDEDECEK”

Kurucu bir akıl yerine geçmişin reflekslerini tercih edilmesinin kimsenin yararına değil. Bu karar çatışma ve çözümsüzlükten beslenenlere can suyu olmuştur. Kurucu parti barışın yanında durmalıdır. Toplum barış istiyorsa barış demelidir. Farklı gerekçe ve reflekslerle bunu tarif etmenin Kürt’ün yanında bunun hiçbir karşılığı yoktur. Tarih bu anı kaydedecek ve yeri geldiği zaman gençler ‘siz niye sorumluluk almadınız’ sorunu bir gün soracak. Sorumluluk almayanlar umarım bu sorunun cevabını iyi çalışır.”

“CHP’NİN TUTUMUNU DOĞRU BULMUYORUZ”

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ise, “Dün komisyon önemli bir karar aldı ve bu komisyon yakın bir zaman içerisinde İmralı Adası'na gidecek. Ancak CHP'nin almış olduğu tutumu elbette ki doğru bulmuyoruz. Kürt sorununa yaklaşım bu olmamalıdır. Kürt sorununa çözüm eksenli bakmak, çözümün gelişebilmesini sağlamak için herkes elini taşın altına koymak durumundadır. Çünkü barış siyaset üstü bir meseledir.” dedi.

Kaynak: ANKA