İBB Soruşturmasında 19 Kişiye Tahliye

İBB'ye yönelik "suç örgütü" ve "yolsuzluk" iddialı soruşturmada 19 kişinin tahliyesine karar verildi. Adli kontrol kapsamında bu şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik sürdürdüğü "suç örgütü" ve "yolsuzluk" iddialı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin rutin tutukluluk incelemeleri, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde yapıldı.

Hakimlik, beyanlarını aldığı şüphelilerden Burak Arslan, Savaş Can, Onur Gülin, Yusuf Yüce, Doğukan Arıcı, Bulut Aydöner, İbrahim Can Yaman, Örsan Çetin, Arzu Can, Çağatay Takaoğlu, Fikri Murat Demir, İlkay Onok, Engin Gönül, Faruk Ceyhan, Ali Arslan, Alper Yıldırım, Eyüp Karataş, Nihat Kolaber ve Sonkan Turan'ın, "ifadelerini, tutuklulukta geçirdikleri süreleri, delillerin büyük çoğunluğunun toplanmış olmasını ve atılı suçlar için yasada öngörülen ceza miktarını" dikkate alarak "adli kontrol" ile tahliyelerine hükmetti.

2 KİŞİYE TAHLİYE YOK

Adli kontrol kapsamında bu şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Hakimlik, şüpheliler Recep Cebeci ve Zekai Kırat'ın ise tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kaynak: ANKA

İBB Soruşturma
