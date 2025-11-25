Başsavcı Akın Gürlek İBB Soruşturmasında Kritik Kırılmayı Açıkladı! Dönüm Noktası O İsmin İtirafı Olmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, Ertan Yıldız’ın itirafçı olmasının soruşturmanın kırılma noktası olduğunu vurgulayarak, yüzlerce şüpheli nedeniyle duruşmaların büyük ihtimalle Silivri’de yapılacağını açıkladı.

Başsavcı Akın Gürlek İBB Soruşturmasında Kritik Kırılmayı Açıkladı! Dönüm Noktası O İsmin İtirafı Olmuş
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB’ye yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Göreve geldiği 2024 yılından bu yana birçok kritik operasyona imza atan Gürlek, soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli gelişmenin, eski İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız’ın etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olması olduğunu söyledi. Gürlek, yüzlerce şüphelinin yer aldığı dosyada yargılamaların yoğunluk nedeniyle büyük olasılıkla Silivri’de yapılacağını da belirtti.

‘DURUŞMALARIN SİLİVRİ'DE YAPILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

4 bin sayfalık iddianameye ilişkin Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan Gürlek, “İddianame artık çıktı. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle yargılama aşaması başlayacak. Burada 400’den fazla şüpheli olacağı için mahkemenin de adil bir şekilde duruşmaları peş peşe yaparak hüküm vermesi lazım. Yoğunluk ve kalabalıktan dolayı duruşmaların muhtemelen Silivri’de görüleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘ERTAN YILDIZ ÖNEMLİ BİR ÇITAYDI’

İBB'ye yönelik soruşturmanın dönüm noktasını da açıklayan Gürlek, eski İBB İştiraklerden Sorumlu Başkan Danışmanı Ertan Yıldız’ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulunmasına dikkat çekerek “Bu, örgüt içerisindeki çözülmenin en önemli etkenlerinden biriydi. Bu önemli bir çıtaydı. Etkin pişmanlık bir çıtaydı. İlk başta Ertan Yıldız o çıtayı kırdı. Özellikle cezaevlerinde sürekli olarak avukat ziyaretleriyle, birbirlerine mesajlarını ileterek orada bunu diri tutmaya çalışıyorlar. Hatta milletvekilliği teklif ettiler konuşmaması için” dedi.

‘ÖRGÜTÜN YÖNETİCİ KADROSUNDA İMAMOĞLU'NUN EN YAKINLARINDAN BİRİSİYDİ...’

Başsavcı Gürlek, “Ertan Yıldız bizim için önemliydi. Şöyle önemliydi, örgütün yönetici kadrosunda İmamoğlu’nun en yakınlarından, çalışma arkadaşlarından birisiydi. Tabii Yıldız itirafçı olunca, bir de tahliye olunca, dediler ki ‘Ya kardeşim işte bak pislikler saçılmaya başladı. Bunlar artık yavaş yavaş ortaya çıkacak…’ Örgüt içerisinden birisi çıkıyor itirafçı. Hem kamuoyundaki algıyı da değiştirdi. Daha sonra peş peşe geldi itirafçılar” açıklamalarında bulundu.

İBB İddianamesi Kabul Edildi!İBB İddianamesi Kabul Edildi!Güncel

