Dilovası'ndaki Yangın Faciasında Müfettiş Raporu Çıktı: İhmaller Silsilesi Kan Dondurdu

Dilovası’nda üçü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin müfettiş raporu çıktı. Rapor, işletmenin itfaiye uygunluk onayı ve iskan belgesi olmadan üretime başladığını, teknik altyapı eksikleri ile bakımsız ekipmanların felakete yol açtığını gözler önüne serdi. Ayrıca hayatını kaybeden işçiler için olay günü sigortalılık bildirimi bulunmadığı da ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Dilovası'ndaki Yangın Faciasında Müfettiş Raporu Çıktı: İhmaller Silsilesi Kan Dondurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin hazırlanan müfettiş inceleme raporunda, işletmede itfaiye uygunluk onayı ve yapı-iskan belgesi olmadan üretime başlandığı belirtildi. Raporda, yangının yetersiz teknik altyapı, bakımsız ekipman ve uygun olmayan üretim koşullarından kaynaklandığı, hayatını kaybeden 7 kişiye ilişkin olay günü herhangi bir sigortalılık bildiriminin mevcut olmadığı bildirildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ

Yangının çıkış nedeniyle ilgili hazırlanan ön raporda; etil alkol ve esans karışımı yaparak parfüm üretilen işletmede, üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde patlama ve yangın çıktığı belirtildi.

Dilovası'ndaki Yangın Faciasında Müfettiş Raporu Çıktı: İhmaller Silsilesi Kan Dondurdu - Resim : 1

İTFAİYE UYGUNLUK ONAYI OLMADAN ÜRETİM

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İstanbul 1 Nolu Grup Başkanlığı taraftarından müfettiş inceleme raporu hazırlandı. Fabrikada; etkin topraklama, yeterli havalandırma, patlayıcı ortam kontrol sistemleri, yangın merdiveni, yangın algılama-alarm sistemi bulunmadığı, itfaiye uygunluk onayı olmadan üretim faaliyetine başlandığı ve yapı-iskan belgesi olmadan imalathane olarak kullanıldığı raporlandı. İşletmeci (işleten) olayın asli kusurlusu, bina maliki ve kiralayan; yapıyı iskan ve yangın güvenlik sistemleri olmadan kiraya vermesi nedeniyle tali fakat işletenle müteselsil sorumlu bulunduğu belirtildi. Raporda ayrıca kamu kurumlarının, ruhsat ve denetim görevlerini yerine getirmedikleri için tali idari sorumluluk taşıdığı kanaatine varıldı.

OLAY GÜNÜ SİGORTALILIK BİLDİRİMİ YOKTU

Yangının yetersiz teknik altyapı, bakımsız ekipman ve uygun olmayan üretim koşullarından kaynaklandığı kanaatine varılan raporda; çalışanlar ve vardiya amiri, işverenin belirlediği üretim düzeni içerisinde görev yaptıkları için olayda kusurlu görülmedi. Öte yandan raporda; yangında hayatını kaybeden 7 kişiye ilişkin olay günü herhangi bir sigortalılık bildiriminin mevcut olmadığı belirtildi. Raporda yer alan görgü tanığı beyanlarında ise bazı çalışanların yangının ilk anında dışarı çıkabildiği ancak tek çıkış kapısı ve acil çıkış bulunmaması nedeniyle diğer çalışanların alevlerin sardığı kapıdan çıkamadığı ve içeride mahsur kaldığı belirtildi.

Türkiye'yi Yasa Boğan Yangın Faciasında Flaş Gelişme: Sorumlu İsim TutuklandıTürkiye'yi Yasa Boğan Yangın Faciasında Flaş Gelişme: Sorumlu İsim TutuklandıGüncel
6 Kişiye Mezar Olmuştu: Kocaeli'deki Faciada Ön Rapor Hazır! İşte Yangının Çıkış Nedeni6 Kişiye Mezar Olmuştu: Kocaeli'deki Faciada Ön Rapor Hazır! İşte Yangının Çıkış NedeniGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kocaeli Yangın
Son Güncelleme:
İmralı Görüşmesinin Tutanağı Süreç Komisyonunda Okundu İmralı Tutanağı Süreç Komisyonunda Okundu
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Türkiye Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Soygunu Konuşuyor! Şüphelinin Annesinden Şok Sözler Türkiye Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Soygunu Konuşuyor! Şüphelinin Annesinden Şok Sözler
ÇOK OKUNANLAR
Adliyedeki 154 Milyonluk Soygunun Perde Arkası! Meğer Adım Adım Planlamışlar… Eşinin Mesleği Şaşkınlık Yarattı Adliyedeki 154 Milyonluk Soygunun Perde Arkası! Meğer Adım Adım Planlamışlar…
Sahtesi Öldürüyor: Fiyatı Düşük Ama Riski Çok Büyük! Uzmanlar Uyardı: Ucuz Diye Sakın Almayın Sahtesi Öldürüyor: Fiyatı Düşük Ama Riski Çok Büyük! Uzmanlar Uyardı: Ucuz Diye Sakın Almayın
Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar... O Kişiler İçin ÖTV ve KDV Kalkıyor! Detaylar Belli Oldu Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar... O Kişiler İçin ÖTV ve KDV Kalkıyor! Detaylar Belli Oldu
Papa’nın Ziyaretinin Ardından İznik’te Şaşırtan Satış! Tam 24 Saat Sonra… 2.500 Yıllık Papa’nın Ziyaretinin Ardından İznik’te Şaşırtan Satış! Tam 24 Saat Sonra… 2.500 Yıllık
Türkiye Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Soygunu Konuşuyor! Şüphelinin Annesinden Şok Sözler Türkiye Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Soygunu Konuşuyor! Şüphelinin Annesinden Şok Sözler