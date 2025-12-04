Sokak Ortasında Kanlı Pusu! 7 Yaşındakinin Oğlunun Önünde Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya'nın Hüyük ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde çiftçi Mahmut Vurulmaz (38), oğluyla birlikte sondaj yapılan tarlasından eve dönmek için üç tekerlekli bisikletle yola çıktı. Bu sırada peşlerinden gelen ve aralarında husumet olduğu belirtilen Emre Y., Muhammed Y. ve Adem Y. kardeşler, araçla bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ve oğul, yere savruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kardeşler, Mahmut Vurulmaz'ı, oğlunun gözü önünde önce darp etti. Ardından kardeşlerden Muhammed Y., tabancayla Vurulmaz'ı çeşitli yerlerine ateş ederek vurdu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahmut Vurulmaz, kaldırıldığı Hüyük Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Mahmut Vurulmaz'ın cesedi, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan 3 kardeş jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 saldırgan, Beyşehir Adliyesi’ne sevk edildi.

3 KARDEŞ TUTUKLANDI

Konya'nın Hüyük ilçesinde oğluyla tarladan dönen Mahmut Vurulmaz’ın dövülüp öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kardeşlerden tabancayı kullanan Muhammed Yazar ile olaya karışan kardeşleri Emre Yazar ve Adem Yazar ise tutuklandı. Mahmut Vurulmaz ise Çamlıca Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: DHA