Güngören'de Patlama! 2 Kişi Yaralandı

Güngören'de bir binanın bodrum katındaki dairede patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı.

Güngören'de Patlama! 2 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Güngören'de Güven Mahallesi Hanzer Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güngören'de Patlama! 2 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Patlama nedeniyle yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamanın ardından oluşan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Patlamanın yaşandığı dairede, büyük çapta hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kocaeli Açıklarında Alarm! 2 Tanker Gemisinde PatlamaKocaeli Açıklarında Alarm! 2 Tanker Gemisinde PatlamaGüncel
Aydın’da Sıcak Su Borusu Patladı! Yol Trafiğe KapandıAydın’da Sıcak Su Borusu Patladı! Yol Trafiğe KapandıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Güngören Patlama
Adliyede Soygun Skandallarının Ardından Bakanlık Harekete Geçti! 4 Başmüfettiş Görevlendirildi Adliyede Soygun Skandallarının Ardından Bakanlık Harekete Geçti! 4 Başmüfettiş Görevlendirildi
İBB Soruşturmasında 19 Kişiye Tahliye İBB Soruşturmasında 19 Kişiye Tahliye
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Adliyedeki 154 Milyonluk Soygunun Perde Arkası! Meğer Adım Adım Planlamışlar… Eşinin Mesleği Şaşkınlık Yarattı Adliyedeki 154 Milyonluk Soygunun Perde Arkası! Meğer Adım Adım Planlamışlar…
Sahtesi Öldürüyor: Fiyatı Düşük Ama Riski Çok Büyük! Uzmanlar Uyardı: Ucuz Diye Sakın Almayın Sahtesi Öldürüyor: Fiyatı Düşük Ama Riski Çok Büyük! Uzmanlar Uyardı: Ucuz Diye Sakın Almayın
Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar... O Kişiler İçin ÖTV ve KDV Kalkıyor! Detaylar Belli Oldu Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar... O Kişiler İçin ÖTV ve KDV Kalkıyor! Detaylar Belli Oldu
Türkiye Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Soygunu Konuşuyor! Şüphelinin Annesinden Şok Sözler Türkiye Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Soygunu Konuşuyor! Şüphelinin Annesinden Şok Sözler
Papa’nın Ziyaretinin Ardından İznik’te Şaşırtan Satış! Tam 24 Saat Sonra… 2.500 Yıllık Papa’nın Ziyaretinin Ardından İznik’te Şaşırtan Satış! Tam 24 Saat Sonra… 2.500 Yıllık