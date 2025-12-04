Güngören'de Patlama! 2 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Güngören'de Güven Mahallesi Hanzer Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama nedeniyle yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamanın ardından oluşan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Patlamanın yaşandığı dairede, büyük çapta hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA