Aydın’da Sıcak Su Borusu Patladı! Yol Trafiğe Kapandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde, jeotermal enerji hattında meydana gelen patlama nedeniyle Germencik-Bozköy kara yolu ulaşıma kapandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Germencik ile Bozköy arasındaki ana yol yakınlarındaki bir jeotermal tesisten termal bir otele giden sıcak su boru hattı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamayla birlikte yüksek ısıdaki su çevreye yayıldı ve yol üzerinde hasara yol açtı.

Aydın’da Sıcak Su Borusu Patladı! Yol Trafiğe Kapandı - Resim : 1

Olayın ardından jandarma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Germencik Belediyesi ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yolda güvenlik önlemleri alırken, jeotermal santral yetkilileri vanaların kapatıldığını açıkladı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de sahada incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Aydın
Son Güncelleme:
CHP'de 39. Olağan Kurultay Öncesi Kritik Perşembe: Parti Tüzüğü ve Anahtar Liste Değişiyor CHP'de Kurultay Öncesi Kritik Perşembe:
Başsavcı Akın Gürlek İBB Soruşturmasında Kritik Kırılmayı Açıkladı! Dönüm Noktası O İsmin İtirafı Olmuş Başsavcı Akın Gürlek İBB Soruşturmasında Kritik Kırılmayı Açıkladı! Dönüm Noktası O İsim Olmuş
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak
Paybull Elektronik Para’ya Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Paybull Elektronik Para’ya Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı
Mardin'de Kan Donduran Olay! Aynı Aileden 3 Kişi Evlerinde Ölü Bulundu Aynı Aileden 3 Kişi Evlerinde Ölü Bulundu
Komisyonun İmralı Ziyaretine Bahçeli’den İlk Yorum: 'En Ciddi Muhataplarından Biri İmralı' 'En Ciddi Muhataplarından Biri İmralı'dır'
Valilik Duyurdu: İstanbul'da Bazı Metro İstasyonları Kapalı Olacak! Taksim Metrosu Neden Kapalı, ne Zaman Açılacak? İstanbul Valiliği Duyurdu: İstanbul'da Bazı Metro İstasyonları Kapalı Olacak