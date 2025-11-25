Aydın’da Sıcak Su Borusu Patladı! Yol Trafiğe Kapandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Germencik ile Bozköy arasındaki ana yol yakınlarındaki bir jeotermal tesisten termal bir otele giden sıcak su boru hattı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamayla birlikte yüksek ısıdaki su çevreye yayıldı ve yol üzerinde hasara yol açtı.

Olayın ardından jandarma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Germencik Belediyesi ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yolda güvenlik önlemleri alırken, jeotermal santral yetkilileri vanaların kapatıldığını açıkladı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de sahada incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA