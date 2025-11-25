CHP'de 39. Olağan Kurultay Öncesi Kritik Perşembe: Parti Tüzüğü ve Anahtar Liste Değişiyor

CHP lideri Özgür Özel, 28-30 Kasım tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek CHP 39. Olağan Kurultayı öncesinde, perşembe günü MYK ve PM üyeleriyle bir araya gelerek, bazı isimlere bugüne kadarki çalışmaları sebebiyle teşekkür edecek. Kurultay kapsamında parti tüzüğü ve anahtar listesinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

CHP'de 39. Olağan Kurultay Öncesi Kritik Perşembe: Parti Tüzüğü ve Anahtar Liste Değişiyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 27 Kasım'da parti genel merkezinde ilk olarak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. Saat 09.00'da basına kapalı yapılacak toplantıda, kurultay öncesi son çalışmalar değerlendirilecek.

Özel, MYK'nin ardından Parti Meclisi (PM) üyeleriyle de toplantı yapacak. Saat 10.00'da Özel'in sunuşuyla başlayacak toplantıda, 39. Olağan Kurultay için MYK tarafından hazırlanan çalışma raporu görüşülüp, karara bağlanacak.

ANAHTAR LİSTE DETAYI

Genel Başkan Özgür Özel'in, olağan kurultay kapsamında 30 Kasım'da yapılacak PM üye seçimlerinde delegeye sunacağı anahtar listesinde, önceki kurultayların aksine değişikliğe gitmesi öngörülüyor.

Bu nedenle genel merkezdeki toplantılarda MYK ve PM üyeleriyle bir araya gelecek Özel, bazı isimlere bugüne kadarki çalışmaları sebebiyle teşekkür edecek.

İL BAŞKANLARI GENEL MERKEZDE TOPLANACAK

CHP'de olağan kurultay kapsamında son seçilen il başkanları da genel merkezde toplanacak. 81 il başkanı, sırasıyla; İl Başkanları Toplantısı, Program Hazırlık Komisyonu Toplantısı, Tüzük Hazırlık Komisyonu Toplantısı ve Sonuç Bildirgesi Hazırlık Komisyonu Toplantısı gerçekleştirecek.

PARTİ TÜZÜĞÜ DEĞİŞİYOR

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın ilk günü olan 28 Kasım'da, hazırlanan parti programı delegelerin takdirine sunulacak.

İlk gün ayrıca, PM üye sayısının 60'dan 80'e yükseltilmesi ile gençlik kollarındaki yaş sınırının 18-40 aralığına çekilmesi gibi değişikliklerin de yapılması planlanıyor. Böylece partinin kayıtlı 1300'ün üzerinde delegesi, yeni parti programının yanı sıra, parti tüzüğünde kendilerine sunulan bazı maddelerde değişikliğe gidilmesi için oy kullanacak.

İTİRAZ İÇİN 3 GÜN SÜRE

Partinin 28-30 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek olağan kurultayının ardından kesin seçim sonuçlarının açıklanması ve itiraz için 3 gün süre olacak.

Kurultaydan sonraki ilk cumartesi CHP'nin Genel Başkanı, kurultayda belirlenen PM üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek. Aynı gün genel merkezdeki PM toplantısı sonucu, yeni MYK üyeleri kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: AA

CHP CHP kurultayı Özgür Özel
